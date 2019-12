ITKM İNŞAATI YENİDEN BAŞLIYOR

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ITKM inşaatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Isparta'mız için hayırlı uğurlu olsun inşallah... ITKM inşaatı TMSF ile yaptığımız protokol sonrası yeniden başlıyor.''Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bugün ITKM yerleşkesinde gerçekleştirilen protokol imza töreninde bir konuşma yaptı. Başkan Başdeğirmen konuşmasında, ITKM’nin inşaat sürecinin kendilerini de Isparta halkının artık fazlasıyla sıktığını söyledi.TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve Isparta’nın önde gelen çok sayıda STK Başkan ve Temsilcilerinin katıldığı törende konuşan Başkan Şükrü Başdeğirmen; “Geçmiş geçmişte kaldı. Yarınlara bakıyoruz. Uzun yıllardır sorun olan, bitirilemeyen, en güzel değerimizin hizmete açılması için hazırlıklarımızı bitirdik. TMSF başkanımız ve ekinine yakın ilgi ve alakadan ötürü sonsuz teşekkür ediyorum. Bu bina uzun zamandır şehrimizin ekonomisine katkı sağlayabilirdi. Ancak bitirilemedi. Şundan oldu, bundan oldu demeyeceğiz. Şehrimize kazandıracağız.Bizim burasının inşaasıyla ilgili ilk etapta ricamız caminin açılmasıydı. Zira, Çarşamba pazarına hizmet eden Pazar Camii yıkılalı 22 yıl olmuştu. Camimize bir haftada ekip girdi. 31 Mayıs’ta yani mübarek Kadir Gecesinde Camimiz ibadete açıldı. Bundan sonraki çok daha önemli. TMSF başkanımız ikinci kez Isparta’da. Bu gelişleri konuyu ne kadar önemsediğini gösteriyor. Bizim vatandaşımız her televizyon açıldığında burayla ilgili olumsuzlukları dinlemekten bıktı, usandı. Ancak, bugünden itibaren geleceği konuşacağız. İmzalayacağımız bu protokolden sonra süreç başlayacak. 20 yıl önce Isparta’ya gelen misafirimiz ya da burada okuyan üniversite öğrencisi ile karşılaştığımızda ‘ne oldu o inşaat halâ bitmedi mi?’ diye soruyorlar.Bizler ne yaptığını ve yapacağını bilen insanlarız. O koltuklarda yan gelip oturacak değiliz. Sevgi bir emektir. Memleketin her türlü sorununu çözmek için ben ve Meclis üyesi arkadaşlarım her türlü zorluğu çözecek güçtedir. İnşaallah buranın açılışını yapmayı da Allah bize nasip etsin. Tabiki, burası şuandaki konuma öyle kolay gelmedi. Emekle geldi, çabayla geldi. Bu doğrultuda; TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Milletvekillerimiz Recep Özel ve Mehmet Gökgöz, İl Başkanımız Osman Zabun ve teşkilatı bizi destekledi. Hiç bir başarı tek başına bir kişinin değildir. Vatandaşlarımızla, memleket sevdalısı dostlarımızla yürüyoruz. Bu yürüyüş başarı ile sonuçlanacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.