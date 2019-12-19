ITKM inşaatı yeniden başlıyor! imzalar atıldı

ITKM inşaatı yeniden başlıyor! imzalar atıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 19.12.2019 11:34
0
Isparta Düğün Salonları
ITKM İNŞAATI YENİDEN BAŞLIYOR

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ITKM inşaatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

''Isparta'mız için hayırlı uğurlu olsun inşallah... ITKM inşaatı TMSF ile yaptığımız protokol sonrası yeniden başlıyor.''

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bugün ITKM yerleşkesinde gerçekleştirilen protokol imza töreninde bir konuşma yaptı. Başkan Başdeğirmen konuşmasında, ITKM’nin inşaat sürecinin kendilerini de Isparta halkının artık fazlasıyla sıktığını söyledi.

BAŞDEĞİRMEN; “BU BİNA ŞİMDİYE KADAR ÇOKTAN
ŞEHRİN EKONOMİSİNE KAZANDIRILABİLİRDİ”
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve Isparta’nın önde gelen çok sayıda STK Başkan ve Temsilcilerinin katıldığı törende konuşan Başkan Şükrü Başdeğirmen; “Geçmiş geçmişte kaldı. Yarınlara bakıyoruz. Uzun yıllardır sorun olan, bitirilemeyen, en güzel değerimizin hizmete açılması için hazırlıklarımızı bitirdik. TMSF başkanımız ve ekinine yakın ilgi ve alakadan ötürü sonsuz teşekkür ediyorum. Bu bina uzun zamandır şehrimizin ekonomisine katkı sağlayabilirdi. Ancak bitirilemedi. Şundan oldu, bundan oldu demeyeceğiz. Şehrimize kazandıracağız.
 
“20 YIL ÖNCE ISPARTA’YA GELEN MİSAFİRLER ‘NE OLDU
O İNŞAAT HALÂ BİTMEDİ Mİ?’ DİYE SORUYORLAR”
Bizim burasının inşaasıyla ilgili ilk etapta ricamız caminin açılmasıydı. Zira, Çarşamba pazarına hizmet eden Pazar Camii yıkılalı 22 yıl olmuştu. Camimize bir haftada ekip girdi. 31 Mayıs’ta yani mübarek Kadir Gecesinde Camimiz ibadete açıldı. Bundan sonraki çok daha önemli. TMSF başkanımız ikinci kez Isparta’da. Bu gelişleri konuyu ne kadar önemsediğini gösteriyor. Bizim vatandaşımız her televizyon açıldığında burayla ilgili olumsuzlukları dinlemekten bıktı, usandı. Ancak, bugünden itibaren geleceği konuşacağız. İmzalayacağımız bu protokolden sonra süreç başlayacak. 20 yıl önce Isparta’ya gelen misafirimiz ya da burada okuyan üniversite öğrencisi ile karşılaştığımızda ‘ne oldu o inşaat halâ bitmedi mi?’ diye soruyorlar.
 
“BİZ BU KOLTUKLARA YAN GELİP
YATMAK İÇİN SEÇİLMEDİK”
Bizler ne yaptığını ve yapacağını bilen insanlarız. O koltuklarda yan gelip oturacak değiliz. Sevgi bir emektir. Memleketin her türlü sorununu çözmek için ben ve Meclis üyesi arkadaşlarım her türlü zorluğu çözecek güçtedir. İnşaallah buranın açılışını yapmayı da Allah bize nasip etsin. Tabiki, burası şuandaki konuma öyle kolay gelmedi. Emekle geldi, çabayla geldi. Bu doğrultuda; TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Milletvekillerimiz Recep Özel ve Mehmet Gökgöz, İl Başkanımız Osman Zabun ve teşkilatı bizi destekledi. Hiç bir başarı tek başına bir kişinin değildir. Vatandaşlarımızla, memleket sevdalısı dostlarımızla yürüyoruz. Bu yürüyüş başarı ile sonuçlanacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
 

 
79861564-438774350398828-5492609851223703552-o79876113-438774783732118-3964186077551394816-o79957076-438774720398791-8587322418660376576-o80339100-438774853732111-2889279836377841664-o80341842-438774537065476-1846293710543781888-o78383560-438774637065466-8765922981487575040-o79513328-438774473732149-2935114687978668032-o79542943-438774287065501-6983140751941042176-o79760063-438774417065488-8140246009960726528-o79827363-438774907065439-3207335079613300736-o
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Uluslararası Göçmenler Günü Kutlandı
Vali Seymenoğlu Öğrencileri Konuk Etmeye Devam Ediyor
TÜRKER AVM'DE SÜPER FIRSATLAR
TED Isparta Koleji'nden dolu dolu program ve etkinlikler
Isparta'da gerçekleşen yaralama vakası ile ilgili açıklama...
ISPARTA DEFTERDARLIĞI'NDAN ÖNELİ DUYURU
Isparta'da Kadın Sığınma Evi Çalışmaları...
FETÖ/PDY'den aranan şahıs Isparta'da yakalandı
KOZA TEKSTİL'DE YENİ YIL FIRSATLARI...!
TÜİK, Asgari ücret için kritik rakamı açıkladı
Isparta'da emniyetten geniş çaplı büyük operasyon!
Aranan 35 şahıs Isparta'da yakalandı
GELECEĞİN TEKNOLOJİ YILDIZLARI ISPARTA’DA YETİŞECEK
BOLKES ET DÖNER ISPARTA ŞUBESİ AÇILDI
FİLENİN YILDIZLARI ISPARTA’DA PARLADI
Son gün 1 Ocak! Geçmeyen 5 bin TL ceza ödeyecek
ISUBÜ'den Isparta yerel basında çıkan habere ilişkin açıklama
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı Düzenlendi
Isparta'da Yüzlerce Minik Öğrenci “Heidi” ile Buluştu
ISPARTA BOLKES ET DÖNER AÇILIYOR
YALVAÇ BAĞKONAK GÖLETİN’DE SON AŞAMAYA GELİNDİ
Isparta'da önemli duyuru! ''Derhal güvenlik birimlerine haber...''
Isparta’da dar gelirli konut sahibi olacak
Isparta Valiliği'nde önemli toplantı...
Mantolama yaptırın enerji kimlik belgesi alın!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
ISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞIsparta altın kampanyaısparta cocuk kulübüısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

TAPUDA YENİ DÖNEM...!TAPUDA YENİ DÖNEM...!13 Aralık 2019
Yeni yılda 601 TL her ay hesaplara yatacakYeni yılda 601 TL her ay hesaplara yatacak14 Aralık 2019
1 Ocak'tan itibaren zorunlu! Uyarı geldi: Kimse hazır değil1 Ocak'tan itibaren zorunlu! Uyarı geldi: Kimse hazır değil14 Aralık 2019
Sağlık Bakanlığı binlerce sözleşmeli sağlık personeli alacakSağlık Bakanlığı binlerce sözleşmeli sağlık personeli alacak13 Aralık 2019
Isparta’ya Bin 200 Konut yapılacakIsparta’ya Bin 200 Konut yapılacak13 Aralık 2019
Son gün 1 Ocak! Geçmeyen 5 bin TL ceza ödeyecekSon gün 1 Ocak! Geçmeyen 5 bin TL ceza ödeyecek17 Aralık 2019
YALVAÇ BAĞKONAK GÖLETİN’DE SON AŞAMAYA GELİNDİYALVAÇ BAĞKONAK GÖLETİN’DE SON AŞAMAYA GELİNDİ16 Aralık 2019
Isparta-İzmir arası tren seferleri masaya yatırıldıIsparta-İzmir arası tren seferleri masaya yatırıldı13 Aralık 2019
Isparta'nın en iyi zeytin ve peyniri Kolancı Şarküteri'deIsparta'nın en iyi zeytin ve peyniri Kolancı Şarküteri'de12 Aralık 2019
BOLKES ET DÖNER ISPARTA ŞUBESİ AÇILDIBOLKES ET DÖNER ISPARTA ŞUBESİ AÇILDI17 Aralık 2019
ISPARTA DEFTERDARLIĞI'NDAN ÖNELİ DUYURUISPARTA DEFTERDARLIĞI'NDAN ÖNELİ DUYURU18 Aralık 2019
FETÖ/PDY'den aranan şahıs Isparta'da yakalandı FETÖ/PDY'den aranan şahıs Isparta'da yakalandı17 Aralık 2019
Isparta'da Kadın Sığınma Evi Çalışmaları...Isparta'da Kadın Sığınma Evi Çalışmaları...17 Aralık 2019
Isparta'da gerçekleşen yaralama vakası ile ilgili açıklama...Isparta'da gerçekleşen yaralama vakası ile ilgili açıklama...18 Aralık 2019
Sosyal Medyanın Ünlü İsimleri Youtuber'lar Isparta'da...Sosyal Medyanın Ünlü İsimleri Youtuber'lar Isparta'da...12 Aralık 2019
TAVADA KARİDES IZGARADA SOMON LEZZETİ TAVADA KARİDES IZGARADA SOMON LEZZETİ 14 Aralık 2019
TED Isparta Koleji'nden dolu dolu program ve etkinliklerTED Isparta Koleji'nden dolu dolu program ve etkinlikler18 Aralık 2019
Isparta’da dar gelirli konut sahibi olacakIsparta’da dar gelirli konut sahibi olacak16 Aralık 2019
ISPARTA BOLKES ET DÖNER AÇILIYORISPARTA BOLKES ET DÖNER AÇILIYOR16 Aralık 2019
Mantolama yaptırın enerji kimlik belgesi alın!Mantolama yaptırın enerji kimlik belgesi alın!16 Aralık 2019