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ITKM DOSYASI BEŞTEPE'YE GİDİYOR!

ITKM DOSYASI BEŞTEPE'YE GİDİYOR!
ISPARTA
G.Tarihi: 02.01.2019 17:39
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ITKM DOSYASI BEŞTEPE'YE GİDİYOR!

ÖZDEMİR: BEŞTEPE'YE VERECEĞİNİZ DOSYADA BUNLAR DA VAR MI?

İl Genel Meclis Üyesi Fevzi Özdemir, ITKM dosyasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunacaklarını eğer çözüm olmazsa kendilerinin çözeceğini söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a 3 soru sordu. Özdemir,  “Bende sayın Cumhurbaşkanımıza bir dosya hazırlayıp göndereceğim” dedi. Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti

Sayın Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın,

Sayın Cumhurbaşkanımıza ITKM ile ilgili bir dosya göndereceğinizi söylemişsiniz. Öncelikle Ispartamızın bir sorunu için Cumhurbaşkanımızı hatırlamanızdan, dikkate almanızdan dolayı memnun olduk.Keşke 10 yıldır kesintisiz göreviniz süresince bir çok anlaşamadığımız konularla ilgili dosyalar sunsaydınız.

Gelelim konumuza,

Beştepeye göndereceğiniz dosya içerisinde şu önemli gördüğümüz konularda varmıdır.

1- Fetöcü şirket Kadıahmetoğullarına KAYYUM atandıktan sonra,alelacele sözleşmenin feshi davası açarak, sürecin önünü tıkadıgınızı,pişecek aşa şu kattıgınızı, İl başkanımız ve milletvekillerimizin davayı geri çekin bitirelim bu işi çağrısına kulak asmadıgınızıda bildirecekmisiniz.

2- 2009 da göreve geldiğinizde o müteahhit firma eli kolu bağlı karşınızda dururken,henüz tapu devirleri yapılmamışken belediyenin elinde bulundurduğu tapularla inşaatı tamamlama gücü ve imkanı varken neden sözleşme feshine gitmeyip, müteahhitle anlaşma yolunu seçtiğiniz ve zeyilname düzenleyerek tapu devri yaptıgınızıda, (110 işyeri) dosyaya koyacakmısınız.

O tapularla Kuveyt Türkten 22 milyon tl kredi çekilerek Ispartamızın parasıyla, ITKM yerine Mark Antalyanın tamamlanmasına göz yumduğunuzu anlatacakmısınız.

3- Belediye Başkan adayımız Sayın Başdegirmenin açıkladıgı gibi ,1999 da göreve geldiğinizde sudan sebeplerle projeyi beğenmeyip sayın Aybatılının başlattığı Halk pazarı kentsel tasarım projesini durdurup 4 yıl hukuki sebep yaratarak Ispartamıza 4 yıl gibi zaman kaybettirip seçime 6 ay kala

ikinci farklı bir projeyle temel attığınızı ve bugünlere gelinmesine en büyük neden olduğunuzu da Sayın Cumhurbaşkanımıza söyleyecek misiniz.

Siz zaten bunları yazma doğruluğunu ve cesaretini gösteremeyeceğiniz için,

gerekli bilgi ve belgelerimizin tozlu raflardan indirilme zamanının geldiğini biliyorum.

Bende sayın Cumhurbaşkanımıza bir dosya hazırlayıp göndereceğim.Bilginiz ola.

Kaynak: Sosyal Medya Fevzi Özdemir
 
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