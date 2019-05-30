Isparta Belediyesi ile ITKM yüklenici firma kayyum heyeti ile yaptığı anlaşma kapsamında inşaatına başlanan camide son aşamaya gelindi. 20 yıldır devam eden inşaat alanında 10 yıl önce bitirilen ancak atıl kaldığı için tahribat gören ITKM Camii, yeniden ele alındı, eksiklikleri giderildi. ITKM Camii, Cuma akşamı idrak edeceğimiz Mübarek Kadir Gecesi günü ibadete açılacak.ITKM’de ilk olarak caminin hizmete açılacak olması en çok Yayla Mahallesi sakinlerini sevindiriyor. 20 yıldır inşaatın içinde kalan, Yayla Mahallesi’nde ITKM Camii’nin az da olsa bir ticari canlılığa neden olacağına ve önemli bir ihtiyacı karşılayacağı belirtiliyor. Yayla Mahallesi Muhtarı Mustafa Kemal Başaran, mahalle sakinleriyle birlikte kameralar karşısına geçerek duygularını ifade etti. 1.5 ay önce açılacağının sözü verilen ITKM Camii’nin Kadir Gecesi günü cemaatle buluşacak olmasından duyduğu mutluluğu belirten Muhtar Başaran, “Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi Pazar Camimiz için 1,5 ay önce söz verilmişti, sözler yerine getiriliyor. Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Mahallemiz adına çok sevinçliyiz. Caminin açılması ile buranın çehresi değişecek. Belediyemiz çalışanlarına, yüklenici firmaya çok teşekkür ediyoruz. Buradaki eski canlılık ve eski bereketlilik Sayın Başkanımız Şükrü Başdeğirmen sayesinde tekrar geri gelecek” dedi.Kadir Gecesi günü mahalle muhtarlığı olarak da çeşitli ikramlarda bulunacaklarını belirten Başaran, “Kadir Gecesi’nde burada çeşitli etkinlikler ve ikramlarımız olacak. Mahalle Muhtarlığı ve sakinlerimiz olarak cuma günü teravihten sonra çeşitli ikramlarımız olacak. Dondurma, çiğ köfte, şakşak helva gibi ikramlarımız olacak. Halkımızı buraya çocukları ile birlikte bekliyoruz. Özellikle çocukları bekliyoruz” diye konuştu.Mahalle sakinlerinden Rukiye Uzunurgancı da “20 yıldır olmayan işi, Şükrü Başdeğirmen başardı. Şükrediyoruz. O’na teşekkür ediyoruz” dedi.ITKM çevresi esnaflarından Tamer Bilir, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ederek “Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada pazar esnafı, köy garajı esnafı hizmet veriyordu. Burası uzun yıllardır atıl vaziyette kaldı. Seçimlerden sonra Şükrü Başdeğirmen başkanımız sorunları çözdü. Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Buranın inşaatı benim kızımla yaşıt, kızım şimdi mimar oldu” diye konuştu.Yine mahalle esnaflarından Sedat Uğur da “Camimizin açılmasından dolayı esnaflar olarak çok sevinçliyiz. Camimizin açılması ITKM’nin açılmasına sebep olacaktır” diye görüşlerini ifade etti.Mahalle sakinlerinden Cengiz Çetin, tarihi bir başarıya imza atıldığını kaydederek şöyle dedi:“Bu bir tarihi bir başarıdır. 20 yıla yakın zamandır burada bir cami yoktu. O zamanlar altında kasaplar olan Pazar Camii vardı. Orada namaz kılardık. Gönlümüz ‘şu cami açılsa da namaz kılsak’ diye arzu ediyorduk. Gerçekleşti. Çok teşekkür ediyoruz.”