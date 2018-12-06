İTİMAT MOBİLYA'DA YATAK KAMPANYASI BAŞLADI
Isparta İstikbal bayisi İtimat Mobilya'da yatak ve bazaların peşin fiyatına taksitle satıldığı yeni bir kampanya başladı.
İtimat mobilya yetkilileri yaptıkları bu kampayanın ayrıntılarını şöyle açıklıyor;
''Rahat ve huzurla uyanmanız için yataklarımız..
Sağlam, emniyetli ve şık Bazalarımız aradığınız ne varsa İstikbal’de
150x200 Sleep Baza + 150lik başlık + 150x200 optimal yataktan oluşan setimizin peşin fiyatı SADECE 1.974 TLüstelik Yapı Kredi World ve Garanti Bonus’a özel 12 ay taksitle''
Adres:İstanbul cad: 3. Km. ISPARTA
Telefon :0 246 227 86 30