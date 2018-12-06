150x200 Sleep Baza + 150lik başlık + 150x200

SADECE 1.974 TL

12 ay taksitle

Isparta İstikbal bayisi İtimat Mobilya'da yatak ve bazaların peşin fiyatına taksitle satıldığı yeni bir kampanya başladı.''Rahat ve huzurla uyanmanız için yataklarımız..Sağlam, emniyetli ve şık Bazalarımız aradığınız ne varsa İstikbal’deoptimal yataktan oluşan setimizin peşin fiyatıüstelik Yapı Kredi World ve Garanti Bonus’a özel''İstanbul cad: 3. Km. ISPARTA:0 246 227 86 30