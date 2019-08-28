ITB Yönetim Kurulu GÜLAR'ı Ziyaret Etti

Isparta Ticaret Borsası (ITB) Başkanı Ahmet Adar ile beraberindeki heyet, Gül ve Gül Ürünleri Araştırma Uygulama Merkezi bünyesinde yürütülen “Gül ve Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Ürünlerini Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı” projesi ile ilgili son gelişmeleri incelemek amacıyla üniversitemize ziyarette bulundu.Gül ve lavanta başta olmak üzere tüm ıtrî, tıbbi ve aromatik bitkilerin her türlü analizlerinin yapılabileceği laboratuvar hakkında konukları bilgilendiren GÜLAR Müdürü Doç. Dr. Serdar Sezer, “Gül ve Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Ürünlerini Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı”nın kurulumunda sona gelindiğini ve çok yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Doç. Dr. Sezer, uluslararası akreditasyona sahip olacak laboratuvar sayesinde ıtrî, tıbbi ve aromatik bitki üreticilerinin özellikle ihracata yönelik ihtiyaç duyulan, uluslararası geçerlilik gerektiren analizlerinin SDÜ bünyesinde gerçekleştirilebileceğini ve bu sayede hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edileceğine işaret etti.Akredite Laboratuvar Projesinin Isparta ekonomisi için büyük öneme sahip olduğunu ifade eden ITB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar “Projenin faaliyete geçmesi ile birlikte özellikle gül sektöründe gelişim hızlanacak, ürünlerin katma değeri artırılarak ekonomiye katkı sağlanacak. Gülün yanı sıra lavanta, kekik gibi diğer tıbbi ve aromatik bitkilerden de daha fazla faydalanmanın önü açılacak. Projenin kozmetik sektörünün gelişimi için büyük şans.” diye konuştu.