Yalvaç'ta Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Yalvaç Meslek Yüksekokullarının mezuniyet töreni gerçekleştirildi.Mezuniyet törenine Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Yalvaç Kaymakamı Aytekin Yılmaz, Belediye Başkan Vekili, Üniversite Genel Sekreteri Sefer Kutlu, Yüksekokul Müdürleri, akademik, idari personel ve öğrencilerin aileleri katıldı.Yalvaç ilçemizdeki mezuniyet töreni mehter marşı eşliğinde kortej yürüyüşü ile başladı. Açılış konuşmasını Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Nesrin Türeli yaptı. Daha sonra konuşma yapan Prof. Dr. İbrahim Diler konuşmasında Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin ilk mezunlarına gelecek yaşantılarında başarılar diledi.Törende, dereceye giren öğrencilere plaket verildi. Plaket taktiminin ardın öğrenciler and içti.Mezuniyet töreni, okul birincilerinin yaptığı konuşmalar, öğrenci andının okunması, kep atma merasimi ile sona erdi.