- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) 2018-2019 Akademik yılında ilk kayıtlarını almaya başladı. 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7141 Numaralı Kanun” ile kurulan ISUBÜ'ye, ilk yılında 6 bin 485 öğrenci kayıt hakkı kazandı.ISUBÜ bünyesindeki Teknoloji, Orman, Ziraat, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi ve 12 ilçedeki 17 meslek yüksekokulu programlarına yerleştirilen öğrenciler kayıtlarını yaptırmaya başladı.Doluluk oranı yüzde 77.18 olduÖlçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) ISUBÜ'ye verdiği kontenjanın yüzde 77.18'lik dilimi doldu. ISUBÜ henüz ilk yılında bu doluluk oranı ile önemli bir başarı kazandı.ISUBÜ bünyesindeki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) önemli bir yerleştirme başarısı yakaladı. Tarihi kökleri 42 yıl öncesine uzanan TBMYO yüzde 95'lik bir yerleştirme oranı ile Türkiye ortalamasının da üzerinde yer almayı başardı. ISUBÜ TBMYO Müdürü Öğretim Görevlisi Zafer Çağlar, Türkiye çapında marka bir bilimsel eğitim- öğretim kurumu olduklarını söyledi. Köklerinin 21 Şubat 1976 tarihine dayandığına vurgu yapan Öğretim Görevlisi Zafer Çağlar şu ifadeleri kaydetti:“Bu bizim üçüncü yolculuğumuzdur. Kuruluşumuz Akdeniz Üniversitesi'ne (AÜ) bağlı bir programdı. 11 Temmuz 1992'de Bakanlar Kurulu kararı ile Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) bir parçası olmuştuk. SDÜ gibi büyük bir çınarın nüvesini oluşturan bilimsel eğitim- öğretim kurumlarından biri olmuştuk. Şimdi herkesin bilgisi olduğu üzere 18 Mayıs 2018 tarihinde çıkan kanun ile yeniden yapılandık ve ISUBÜ’nün bir parçası haline geldik. Hâlihazırdaki öğrencilerimizin yanına 2018- 2019 Akademik Yıl'dan itibaren yeni kayıtlar almaya başladık. ISUBÜ ailesi olarak büyük bir heyecan yaşıyoruz. Zira henüz ilk yılımızda olmasına karşın geniş açıdan yüzde 77.18'lik bir yerleştirme oranına eriştik. Özel açıdan bakarsak ISUBÜ TBMYO olarak yüzde 95 gibi büyük bir oran yakaladık.42 yıllık köklü bir çınarız. Türkiye'de birçok programımızda markayız. Bunla Radyo-Televizyon Programcılığı, İnşaat, Optisyenlik, Mekatronik, İş Sağlığı ve Güvenliği programlarını örnek gösterebiliri.”4 fakülte ve 17 meslek yüksekokuluna sahip olan ISUBÜ’deki programların 75’i henüz ilk yılında olmasına karşın yüzde 100 doluluk oranına erişti. ÖSYM tarafından Eylül 2018 içerisinde gerçekleştirilecek olan ek yerleştirmeler ile birlikte bu oranın daha da yukarılara yükselmesi bekleniyor.İHA