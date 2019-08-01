REKTÖR DİLER YENİ ADRES BİLGİLERİNİ AÇIKLADI



Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, Genel Sekreterlik, Personel Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 18.07.2019 tarihinden itibaren yeni adresine taşınmış olup, Rektörlüğümüze gönderilmek istenen resmî yazı ve diğer gönderilerde herhangi bir sorun yaşanmaması için aşağıda belirtilen adres ve iletişim bilgilerimiz dikkate alınarak gönderilmesi ve konunun ilgili tüm birimlere duyurulması husunda gereğini bilgilerinize arz ve rica ederim.





Prof. Dr. İbrahim DİLER Rektör ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Bahçeli Evler Mah. 102. Cad. No:24 Merkez/ISPARTA Telefon: 0(246) 228 3000/01 Faks: 0(246) 228 3006 Kep Adresi: isubu@hs01.kep.tr