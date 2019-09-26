ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ve beraberindeki heyet, 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu için gittiği Mersin’de temaslarını sürdürüyor. Rektör Diler, Mersin ve Tarsus Üniversiteleri Rektörlerine ziyarette bulunurken, trol balıkçı teknesiyle gece balık avına katıldı.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu’nun verimli geçtiğini belirtti. Rektör Diler, “Mavi Vatan” mottosu ile bu yıl 20. si yapılan “Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu” açılış ve paneline katıldık. Bürokrasiden sıyrılıp biraz bilimle iştigal etmek güzel oldu. Sempozyum açılışını yapan Mersin Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ve sempozyumu düzenleyen Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mehmet Tahir Alp ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.Rektör Diler, trol teknesinde balıkçılarla birlikte olduGün içinde Su ürünleri Sempozyumuna katılan ISUBÜ Rektörü Diler, akşam da Eğirdir Su Ürünleri Fakültesinden mezun Aytekin Akyatan’ın trol teknesine misafir oldu. Rektör Diler, “Akşam 20.00’de başlayıp sabaha kadar süren ve 4 parti çekilen trol teknesinde bizi misafir eden Su Ürünleri Fakültemizden mezun Aytekin Akyatan kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Balıkçılarımız sabaha kadar süren emekleriyle her türlü övgüye layıklar. Balık sezonu bereketli olsun” dedi.Rektör Diler’den, Mersin ve Tarsus Rektörlerine ziyaretISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’yı makamında ziyaret etti. Rektör Diler, “Mersin Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’yı makamında ziyaret ettik. Üniversite ve ikili işbirlikleri konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum” dedi. Rektör Diler, Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Orhan Aydın’ı da makamında ziyaret etti. Ziyaretle ilgili Rektör Diler, “Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sayın Orhan Aydın hocamızı makamında ziyaret ettik. Aynı kaderi paylaşmakta olduğumuz hocamızla bölünen üniversitelerin sorunları ve çözümü üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum.” dedi.Rektör Diler’in Mersin’deki 20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu ve çeşitli ziyaretlerine ISUBÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri de katılım sağladı.