ISUBÜ’den 2 Önemli İş Birliği Protokolü

Kurulmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) önemli çalışmalara ve girişimlere imza atmaya devam ediyor.ISUBÜ, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile ayrı ayrı eğitim-öğretim ve Kültürel İş birliği protokolü imzalandı.İlk olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlük Makamında düzenlenen iş birliği protokolü ISUBÜ (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ile BUÜ (Bursa Uludağ Üniversitesi) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz imzaladı. Her iki rektörde yaptıkları açıklamada akademik gelişme ve kalkınmada üniversiteler arası iş birliklerin önemini vurgulayarak, iki üniversitenin önümüzdeki dönemde birlikte güzel projelere imza atacağını belirttiler.İkinci iş birliği protokolünde ISUBÜ (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler ile BTÜ (Bursa Teknik Üniversitesi) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir arasında imzalandı. Her iki üniversitenin rektörü yaptıkları ortak açıklamada üniversiteler arası iş birliğinin bilimsel gelişmeler için çok önemli olduğunu belirterek, iş birliğinin artarak süreceğini kaydettiler.