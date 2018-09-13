- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Senatosu, geçtiğimiz hafta rektörlüğe atanan Prof. Dr. İbrahim Diler başkanlığındaki ilk toplantısını geçtiğimiz gün yaptı. Senatoya Rektör Diler’in yanı sıra Genel Sekreterliğe atanan Öğr. Gör. Sefer Kutlu ile ISUBÜ’ye bağlı fakülte, enstitü ve meslek yüksekokullarının dekan ve müdürleri katıldı.ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler; adalet, liyakat, şeffaflık, erişilebilirlik ve ortak akıl çerçevesinde daha çok proje üreten ve öğrenci odaklı bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini belirterek “Çalışmalarımızda devlet, siyaset kurumu, yerel yönetimler, sivil toplum ve şehrin tüm dinamikleri ile meseleleri ele alacağız” dedi.Mayıs 2018’de kurulan ISUBÜ’de vizyon ve misyonu belirleyeceklerini, stratejik planı yeniden oluşturacaklarını kaydeden rektör Diler, “Türkiye’ye, Isparta’ya fayda sağlamak ve artı değerler üretmek istiyoruz. Bunun için tüm arkadaşlarımızla ekip ruhu içinde var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.Bugüne kadar yaptıkları çalışmalar nedeniyle SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve ekibine de teşekkür eden Diler, bu ortak çalışma ve dayanışmanın süreceğini söyledi. Senato toplantısında, fakülte ve meslek yüksekokulları dekan ve müdürleri de birimleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler verdiler.Senatoda ayrıca Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin adının “Ziraat Fakültesi” olarak değiştirilmesinin YÖK’ e teklif edilmesi yönündeki madde ile Yenişarbademli Meslek Yüksekokulu’nun Denizli Büyükşehir Genel Sekreteri Mustafa Ünal’a ‘Toplumsal Katkı Ödülü’ verilmesi yönündeki teklifi de oy birliği ile kabul edildi.İHA