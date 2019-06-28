Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.İbrahim DİLER ve Fakülte Dekanları Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknokent A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ali BAHAR' ın konuğu oldular.Üniversitemiz ve Antalya OSB arasında işbirliğini tahsis edilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla gerçekleşen buluşmaya Antalya OSB Teknokent yönetim kurulu başkanı vekili Hakkı Ergin Civan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr Reşat SELBAŞ, Turizm Fakültesi Dekanı Prof Dr Mahmut DEMİR, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr Yılmaz ÇATAL, Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül KUBİLAY, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan YILDIRIM,Proje Geliştirme Ofisi koordinatörü Prof. Dr. Öznur DİLER, Kamu-üniversite-sanayi işbirliği koordinatörü Doç Dr İsmail Serkan ÜNCÜ, Antalya OSB Teknopark yönetim kurulu üyesi Erdal KILIÇ, Nuri BÜYÜKSELÇUK, Canan KESKİN ve Genel Müdür vekili Dr Aylin TÜMAY katıldı. Yaklaşık 3 saat gerçekleşen toplantı ile Antalya OSB nin işbirliği arttıracak çalışma hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Her iki kurumun sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi aktarıldı. Toplantıda akademisyenler ile sanayicilerin bir araya geleceği bir platform oluşturulması üniversiteler tarafından hazırlanan tez konusu ve sürdürülen Ar-Ge çalışmalarının sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi ve Antalya OSB Teknokent bünyesinde bu süreçleri yönetecek bir üniversite ofisinin kurulması konusunda işbirliği yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.Toplantıda teknoloji tabanlı rekabet için Antalya Burdur ve Isparta üçgeninde Antalya OSB Merkezli bilim havzası oluşturma hedeflediklerini belirten Antalya OSB Başkanı Ali BAHAR, konuşmalarında yenilikçiliğe dayalı bir gelişme modeline sahip, işletmelere teknoloji tabanlı rekabet gücü kazandıracak ve küresel pazarlarda rekabet edebilme yeteneği verecek üretim odaklı anlayış ile teknoloji geliştiren bir Teknopark olarak bölge sanayisini "teknoloji tabanlı rekabet" üstünlüğünü kazanmış bir cazibe merkezi haline getireceğiz değerlendirmelerinde bulundu.Üniversite öğretim üyelerimizin bizler kadar istekli ve heyecanımızı paylaşıyor olduğunu görmek bizleri son derece memnun etti Isparta ve Burdur'da içine alan bir bilim havzası oluşturma hayalimizin bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda hayalden gerçeğe giden bir yol da önemli bir mesafe kat ettiğine inanıyorum dedi.Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.İbrahim DİLER konuşmalarında, Bölgemizin lokomotif şehri Antalya, turizm, tarım, hayvancılık ve madencilik ile ülke ekonomisine güç veriyor, Bu sektörlerde kullanılan teknolojinin yükseltilmesi ve kilit teknolojilerin geliştirilmesi, geleneksel üretim yapan sektörlerde yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünlere geçilmesi için çevreci ve inovatif yaklaşıma sahip Antalya organize sanayi bölgesi ve AOSB Teknopark A.Ş'nin üstün çabalarına bugün burada şahitlik ettik. Havzamızda teknolojik yatırımların artırılması için üniversitelere kapılarınızı açtığınızın da farkındayız.Tüm bilgi ve tecrübemizle havzamıza ve ülkemize katkı verecek fikirlere sahip olan girişimlerle alanında başarılı ve deneyimli akademisyenlerimizi ve siz çok değerli sanayicilerimizi buluşturacak bir ortamın sağlanması en büyük arzumuzdur. şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Toplantı karşılıklı görüş alış verişi ile son buldu.