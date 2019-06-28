ISUBÜ HABER BÜLTENİ



ISUBÜ 2019-2020 Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanı Belli Oldu Isparta’nın 2’inci üniversitesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin 2019-2020 öğretim yılı için kayıt yaptırabilecek öğrenci kontenjanı belli oldu. ÖSYM tarafından ilan edilen ISUBÜ’nün kontenjan sayısı 7 bin 559 olarak belirlendi.

Türkiye’de 2 uygulamalı bilimler üniversitesinden biri olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 3+1, 7+1 eğitim modelleri ile öğrencilerini iş hayatına hazırlıyor. İlk mezunlarını veren Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, 6400 mezunu ülkemizin insan kaynaklarına kazandırmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyor.

Uygulamalı Eğitimde “Ortak Akıl” mottosuyla hareket eden üniversitemiz, Türkiye’de akademik teşvikte genel sıralamada 116 üniversite arasında 9, 2006 sonrası kurulan 63 üniversite arasında 3, Orman Fakültesi 10 fakülte arasında 2, Teknoloji Fakültesi 15 fakülte arasında 5, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültemiz 25 fakülte arasında 8. Sırada yer almaktadır.

Üniversitemiz, TÜBİTAK Araştırma Destek Başkanlığı tarafından Son 5 yılda (2014 – 2018) üniversitelerce sunulan ve kabul edilen proje sayısı ve finansman desteği listesine göre 182 devlet ve vakıf üniversitesi arasında 12. Sırada yer almaktadır.



