İstifa edene izin parası ödenir mi?

İstifa edene izin parası ödenir mi?
ISPARTA
61 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İstifa edene izin parası ödenir mi?
Star gazetesi yazarı Resul Kurt, bugünkü köşesinde izin paralarının detaylarını yazdı. Yargıtay'ın verdiği kararı değerlendiren Resul Kurt, "İş sözleşmesi hangi nedenle son bulursa bulsun, işçi kullanmadığı izinlerin ücretini son ücret üzerinden alır." dedi.

alışanların dinlenme hakkı anayasal bir hak olup, İş Kanunu’nda da yıllık ücretli izin hakkı ve koşulları düzenlenmiştir. Çalışanların daha verimli ve motivasyonlu olabilmelerinin temel koşulu dinlenme hakkının sağlanmasıyla mümkün olur. Diğer bir ifadeyle, işçilerin, dinlenerek çalışma istemini, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumaları, motivasyonlarını ve iş verimliliğini artırmaları amacıyla yıllık ücretli izin kullandırılmaktadır.
4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerden işyerine girdiği günden başlayarak, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olanlara işyerindeki kıdemlerine ve yaşlarına göre yıllık ücretli izin verilmektedir. İş Kanuna tabi işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi hizmet süresi; 
-1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) olanlara 14 günden, 
-5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden, 
-15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz. 
18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yer altı maden işlerinde çalışanlar için bu süreler dörder gün arttırılarak uygulanmaktadır.
Yıllık izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir.

BİR YILI DOLDURAN İZİN HAK EDER
İşçinin işyerine giriş tarihinden itibaren deneme süresi de dahil olmak üzere, her çalışma yılını tamamlaması halinde o yıla ilişkin ücretli izne hak kazanır.
Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında, işçinin aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştığı sürelerin birleştirilerek göz önüne alınır.
Uygulamada çok sıkça rastlanıldığı üzere, bir yıldan az süre için orantılı olarak yıllık ücretli izin hakkı doğmaz. Yani, yıllık ücretli izin hakkı için mutlaka bir yılın dolması gerekmekte olup, bir yıldan az süreler için yıllık izin hakkının doğması söz konusu değildir.
Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.  Genel kural olarak, işçiye izne hak kazandığı yıl içinde yıllık izni kullandırmalıdır. Ancak, çeşitli sebeplerden dolayı yılın içinde kullanılmayan izinler gelecek hizmet yıllarına devreder
Tarafların rızası olsa bile, anayasal bir hak olan yıllık izin hakkı ortadan kaldırılamaz.                     
Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmayacaktır.

İZİN PARASI KİMLERE ÖDENİR
İş Kanunu’nun 59. Maddesi’ne göre, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. İş sözleşmesi devam ederken izin ücreti ödenemez, diğer bir deyişle izin hakkı satılamaz. Geçtiğimiz günlerde basında istifa edenlere izin ücreti ödeneceğine ilişkin bir haber yer aldı. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşmesiyle alakalı emsal nitelikteki karara imza attı. Yüksek mahkeme, işçinin yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin sona ermiş olmasının zorunlu olduğuna ve istifa eden işçinin de izin ücretini alabileceğine hükmetti.
Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı sebebe dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır. Esasen hangi nedenle sona ererse ersin, işçi kullanmadığı izinlerin ücretini son ücret üzerinden alır.
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İstifa edene izin parası ödenir mi?
İşsize 2030 TL! İşte işsizlik maaşı almanın şartları
Memura ikramiye, emekliye aile yardımı
Isparta'da bu köylerde elektrik kesintisi olacak
ISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ
Isparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldı
Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandı
​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası
Isparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaret
14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar
SDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandı
Isparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisi
Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da
Sürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
ATSO Başkanı Çetin'den Isparta Belediyesi'ne ziyaret
Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu!
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Bu cezayı iptal ettirebilirsiniz...
Isparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladı
Isparta Valisi Seymenoğlu. Direkli Köyü'nde
ISPARTA'DA MELİSA TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI
Isparta merkezde elektrik kesintileri
​ISPARTA GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİĞİ MELİKLER YAYLASI’NDA
Isparta'da yasa dışı kenevir operasyonu! 158 kök ele geçirildi
Isparta'da jandarmadan kaçak balık avına geçit yok
Isparta Kültür Müdürlüğü'nden önemli duyuru
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Sürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısıSürücüler dikkat! Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı25 Temmuz 2019
Türkiye'nin en karanlık bölgesi Isparta Dedegöl dağı etekleriTürkiye'nin en karanlık bölgesi Isparta Dedegöl dağı etekleri23 Temmuz 2019
Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'daIsparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da26 Temmuz 2019
Isparta'da otomobil evin bahçesine devrildiIsparta'da otomobil evin bahçesine devrildi23 Temmuz 2019
Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu! Isparta'da Jandarmadan geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu! 25 Temmuz 2019
Isparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisiIsparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisi26 Temmuz 2019
14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar27 Temmuz 2019
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Bu cezayı iptal ettirebilirsiniz...Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Bu cezayı iptal ettirebilirsiniz...25 Temmuz 2019
SDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandıSDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandı27 Temmuz 2019
​ISPARTA GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİĞİ MELİKLER YAYLASI’NDA ​ISPARTA GÖKYÜZÜ GÖZLEM ŞENLİĞİ MELİKLER YAYLASI’NDA 24 Temmuz 2019
“GÖLSU” projesi kapsamında Isparta ilimizde nasibini aldı“GÖLSU” projesi kapsamında Isparta ilimizde nasibini aldı24 Temmuz 2019
Burdur'da silahlı yaralamaBurdur'da silahlı yaralama24 Temmuz 2019
ISPARTA'DA MELİSA TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDIISPARTA'DA MELİSA TARLA GÜNÜ ETKİNLİĞİ YAPILDI25 Temmuz 2019
Isparta'da yasa dışı kenevir operasyonu! 158 kök ele geçirildiIsparta'da yasa dışı kenevir operasyonu! 158 kök ele geçirildi24 Temmuz 2019
Burdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldüBurdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldü26 Temmuz 2019
Isparta Kültür Müdürlüğü'nden önemli duyuruIsparta Kültür Müdürlüğü'nden önemli duyuru24 Temmuz 2019
Isparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaretIsparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaret28 Temmuz 2019
Kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldüKullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü25 Temmuz 2019
Isparta merkezde elektrik kesintileriIsparta merkezde elektrik kesintileri25 Temmuz 2019
Isparta'da jandarmadan kaçak balık avına geçit yokIsparta'da jandarmadan kaçak balık avına geçit yok24 Temmuz 2019