ISTEM’de acı reçete ortaya çıktı

ISTEM Doğal Taş ve Beton Parke Üretim Fabrikası Genel Müdürü Mustafa Şahin, fabrikayı devraldıklarında fabrikanın çalışmadığını, pasif durumda olduğunu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte ISTEM’in atağa kalktığını söyledi.ISTEM’de 55 personelin çalıştığını kaydeden Genel Müdür Mustafa Şahin, 5 yıldır fabrikanın çalıştırılmadığını, personelinin çalışmadan maaş aldığını hatta maaşlarını zaman zaman alamadıklarını aktardı. Şahin, yine maden ocaklarının cezalardan dolayı kapanma durumuna geldiğini, göreve gelmeleriyle birlikte ocakları aktif hale getirdiklerini dile getirdi. Şahin, “Ocaklarımız ile ilgili herhangi bir sorunumuz kalmadı. Göreve geldiğimizde ocaklarla ilgili ödemelerin yapılmadığını tespit ettik. Başkanımız ‘bu fabrika üç vardiya çalışsın, mevcut personelle birlikte yeni istihdam alanı oluşsun’ diye yola çıktı ve bunun için de ‘her türlü ceza ödensin ocak da, fabrika da çalışsın’ talimatı verdi. Bizde ISTEM ile ilgili reçeteyi ortaya koyduk. Reçetede acı tablo ile karşılaştık” dedi.ISTEM Genel Müdürü Mustafa Şahin, 2017 yılında arama ruhsat bedeli olan bin 96 liranın ödenmemesinden dolayı ISTEM’e 25 bin 96 lira idari para cezası kesildiğini tespit ettiklerini, 2018 yılında da arama ruhsat bedeli 1255 liranın ödenmediği için 25 bin 96 lira ceza kesildiğini kaydetti. Şahin, “Toplamda sadece 2200 lira para ödenmediği için 50 bin 196 lira para cezası kesilmiş. Maalesef ISTEM olarak ödemek zorunda kaldık” dedi.Bir diğer ocakta da 2019 yılı için şu an çalışan aktif ocak için de ruhsat bedeli 38 bin 815 liranın ödenmediği için de 31 bin 54 lira idari para cezası kesilmiş olduğunu belirlediklerini anlatan ISTEM Genel Müdürü Mustafa Şahin, “Bunu da ödedik. Yine bunun yanında orman cezaları da var. Toplamda 247 bin 486 lira bir ocakla ilgili para ödenmemiş cezalarıyla birlikte bu parayı Sayın Başkanımızın talimatıyla ödedik ve ocak şu an aktif olarak çalışıyor” şeklinde konuştu.Fabrikayı 38-40 milyon liralık bir borç yükü ile devraldıklarını dile getiren ISTEM Genel Müdürü Mustafa Şahin, “Sayın Başkanımız bununla Maliyeyle ilgili ödemeyi yaptı. Sigorta ile ilgili yapılandırma yapıldı. Devlet ile ilgili borç problemi yok. Piyasa borçları var. Bunu da üreterek bir kısmını borca bir kısmını personel maaşlarına ödüyoruz. En azından şu anda personelimizin yüzü gülüyor. Düşünün bir fabrika çarkları pas tutacak hale gelmiş, 5 yıl. Yeniden düğmeye basıldı, bu da Başkanımızın talimatlarıyla gerçekleşti. Biz elimizden geleni yapıyoruz, Sayın Başkanımızda bize her türlü desteği veriyor” görüşlerinde bulundu.ISTEM’in içerisinde bulunduğu tabloyu ‘Özel sektörde hiçbir Allah’ın kulu böyle bir cinayet işlemez’ diye özetleyen Genel Müdür Mustafa Şahin, “Böyle bir zarar vermez. Burada çalışan işçilerin işsiz kalması demektir. Isparta’nın böyle güzel bir taşının piyasadan çekilip yok olması demek. Başkanımız sağ olsun bununla ilgili ne yapılması gerekiyorsa yapın talimatı verdi, bizde gerekeni yaptık, fabrika şu anda aktif olarak üç vardiya çalışıyor. Isparta’nın böyle bir değerini devam ettirelim, hatta bunun üzerine birkaç bir şeyler daha koyalım, personel sayımızı arttıralım. Türkiye’nin bütün illerine buradan taş satma gücümüz var. Maalesef bu durdurulmuş, Başkanımız bize bu fabrikanın çalışması yönünde her türlü desteği vereceğini fabrikayı çalıştıralım, işçilerimiz mağdur olmasın yeni istihdam sağlayalım yönünde bize talimat verdi, bizde elimizden geleni yaptık. Şükür ki, fabrikamız çalışır durumda. Daha önceden burası günlük 10-15 tır mal satan bir tesismiş, günlük üç vardiya yetmiyormuş. Ancak son 5-6 yıldır bayiler, iş yapılan yerler körelmiş, biz aynı noktalardan ve buna ilaveler yaparak satış yapacağız. Belki de bu kapasite de yetmeyecek. Bizim taşımız özel bir taş, bildiğimiz standart mermerin dışında ve Türkiye’de sadece fonolit diye Isparta’da bulunan taş. Pazarlama ağımızı kurmaya başladık, birkaç ay içerisinde fabrikamızı tam kapasite çalıştırmaya başlayacağız” dedi.