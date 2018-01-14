​İŞTE MUTLULUĞUN RESMİ

ilk kişisel sergisini açtıÜlkü ilkokulu 1. Sınıf öğrencisi Irmak Ece GÜLER den muhteşem resim sergisi.İyaşpark Sergi Salonunda gerçekleştirilen açılış Isparta başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, İl Milli Eğitim Müdürü Şahan ÇOKER ve davetlilerin katılımı ile gerçekleşti.Minik ressam Irmak Ece 'nin resme olan ilgisinin okul öncesi eğitimi döneminden itibaren aldığı eğitimlerle bu seviyeye geldiği belirtildi. Sergi iki gün boyunca açık kalacakSergide bir konuşma yapan şahan çöker: Ece santranç oynuyor.Aynı zamanda çok okuyor. yeni müfredatımızın hedeflerinden biride üst düzey düşünsel beceriler kazandırmakdır. Ece ırmak bu anlamda çok güzel bir örnek.Anne babasını ve öğretmenlerini kutluyorum dedi.