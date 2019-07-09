2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kalkınma planı olan ve 15 yıllık bir perspektifle hazırlanan 11. Kalkınma Planı, her alanda topyekün bir değişim ve dönüşüm öngörüyor.





İşte madde madde Türkiye'nin 11. Kalkınma planı





GSYH (Gayri safi yurt içi hasıla)

1 TRİLYON 80 MİLYAR DOLAR





KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR

12 BİN 484 DOLAR



İHRACAT

226,6 MİLYAR DOLAR



İŞSİZLİK %9,9

4,3 MİLYON İLAVE İSTİHDAM



CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ MİLLİ GELİRE ORANI

%0,9





TURİZM GELİRİ

65 MİLYAR ADOLAR



TURİST SAYISI

75 MİLYON



SANAYİNİN YILLIK ORTALAMA YÜZDE 5,7 BÜYÜMESİ





SANAYİNİN GSYH İÇERİSİNDEKİ PAYI %24,2





AR-GE HARCAMALARININ GSYH'YA ORANI %1,8



GSYH’ya oranla merkezi yönetim bütçe açığının %2 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.



Enflasyon yüzde 5 hedefine kademeli şekilde inecek



Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak



Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 itibarıyla Türkiye’den en az 2 üniversitenin ilk 100’e ve en az 5 üniversitenin de ilk 500’e girmesi sağlanacak





Cumhurbaşkanı başkanlığında ilgili kurumların en üst düzey yöneticilerinin katılımıyla “Sanayileşme İcra Kurulu” oluşturulacak.





Karasal yük taşımacılığında demiryolunun payı %5,15'ten %10'a çıkarılacak.





38 adet OSB, özel endüstri bölgesi, liman ve serbest bölge ile 36 adet üretim tesisine yönelik toplam 294 kilometre uzunluğunda iltisak hattı yapılacak.



GSYH'ya oran olarak kamu tasarrufunun 2018’de %1,8'lik seviyesinden %2,4’e yükselmesi öngörülüyor.



