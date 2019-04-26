Tutku,Penti,Seher Yıldızı,Tutku Elit tekstil ürünleri Akdeniz böllge bayisi Koza'nın kafeler caddesi şubesi tüm katlarıyla ve kampanyalarla 7'den 70'e hizmet vermeye başladı.
0'dan 16 yaşa kadar bebek ve çocuk ürünleri,bay-bayan iç giyim ürünleri,çoraplar,eşofmanlar,pijamalar,mayolar,çeyiz ürünleri ile Isparta'nın giyim AVM'si haline gelen her katında farklı iç giyim ve tekstil yelpazesi bulunan 7 katlı Koza'da bölümler şu şekilde;
- Bodrum Kat tamamen bayan iç giyimi katagorisi ile donatılmış. (Sütyenler,Toparlayıcı sütyen,Atletli emzirme sütyeni....)
- Giriş Katta A'dan Z'ye bay bayan çorap çeşitleri bulunmakta.
- 1. Katta korseler,haşama,mayolar,havlu,bornoz ve 6'lı saten takımları,fantezi ürünleri bulunmakta.
- 2. Katta Atletler, basic badi bay bayan çocuk iç giyim ve dantelli modeller yer alıyor.
- 3. Katta ise bay bayan çocuk eşofman,pijama ve tekalt ürünleri var.
- 4. Katta 0 ila3 yaş arası bebe giyim ürünleri için ayrılmış katagoriler bulunmakta. Hastane çıkışı,mevlit takımı, beşikler, puset ve hediyelik takımlar.
- 5. ve son katta da 1 ve 16 yaş gurubu çocuklara hitab eden; eşofman takımları,elbiseler,taytlar,3'lü kot ve gömlek takımları yer almış.