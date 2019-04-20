TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Öğrencimiz Türkiye 3.´sü Oldu

Coğrafya alanında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) düzenlediği Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na katılan öğrenci, ‘’Gölcük Afet Risk Çalışması’’ ile Türkiye 3.’sü oldu.TÜBİTAK lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, bu çalışmaları yönlendirmek ve onların bilimsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği yarışma kapsamında. Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi Isparta’ya üçüncülük getirdi.Düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nın, Türkiye çapında biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, kodlama, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım ve Türk dili ve edebiyatı olmak üzere toplam 12 alanı kapsadığı belirtildi.Bu çerçevede bu yıl 50.’si gerçekleştirilen yarışmada, Coğrafya alanında ‘’Gölcük Afet Risk Çalışması’’ projesi ile yarışmaya katılan Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi, 50.TÜBİTAK Liselerarası Proje Yarışması Türkiye finalinde 3. oldu.Elde edilen üçüncülüğün Isparta’yı gururlandırdığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıdırım, “Bu derece ilimizi gururlandırmıştır. Işıkent Anadolu imam Hatip Lisesi öğrencimiz Berkay Şimşek’i ve danışman öğretmenimiz Hayriye Uymazsoy’u tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.