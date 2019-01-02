Funda-Ömer KORKUT çiftinin normal doğumla dünyaya gelen erkek bebekleri Eymen Bebek ve Aynur-Mehmet ÜNSAL çiftinin suda doğum ile dünyaya gelen erkek bebekleri Melih Bebek Isparta'nın 2019 yılı ilk bebekleri olarak Isparta Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldiler.Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU, yeni yılın ilk saatlerinde Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti. Yeni yılın bebeklerine altın takıp, hediyeler veren, anne babalarını tebrik eden Isparta Valisi Seymenoğlu, doğum servislerini ve suda doğum ünitelerini gezerek bilgi aldı.