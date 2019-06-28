Mobil Evsel Atık Depolama Alanı Hizmet Vermeye Başladı

700 Bin TL yatırımla İl Özel idaresi tarafından Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde çalışmaları tamamlanan Mobil Evsel Atık Toplama Merkezi, Vali Ömer Seymenoğlu’nun katılımı ile hizmete alındı.Vali Seymenoğlu; Sütçüler, Aksu, Yenişarbademli ve Eğirirdir ilçelerinde bulunan 44 köyün çöplerinin toplanacağı Mobil Evsel Atık Toplama Merkezinde incelemelerde bulundu. Tesisin 4 İlçede 44 köye hizmet vereceğini kaydeden Vali Seymenoğlu; şehirde ne varsa köyde de o olsun gayesiyle çalıştıklarını belirterek tesis ile birlikte Özel İdarenin mali kaynaklarından da tasarruf edileceğini söyledi.Programda Vali Seymenoğlu; tesisi çalıştırarak bölge halkının hizmetine sundu, ardından Ayvalıpınar köyünde vatandaşlar ile bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.