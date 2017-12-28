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işte 2017 yılının zam şampiyonu

işte 2017 yılının zam şampiyonu
ISPARTA
G.Tarihi: 28.12.2017 10:19
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böcüzade

2017 yılının şampiyonu borsa

2017’nin yükselen yıldızı borsa... BIST 100 yüzde 43 değer kazanırken euro yüzde 22 yükseldi. Dolarda artış yüzde 7.8’de kalırken Cumhuriyet altını yüzde 19.40 değer kazandı.

 

Piyasalar 2017 yılını risk iştahının yüksek olması nedeniyle rekorlarla geçirdi. Küresel piyasalardaki coşkulu yükseliş ve şirket kârlarındaki artışlar Borsaİstanbul’da alımları getirirken hisse senetlerinde yüzde 100’lerin üzerinde getiriler oluştu. BIST 100 Endeksi 100 bin seviyesini de aşarak 115.000’e kadar tırmandı. Korku endeksi VIX, kasım ayında yılın en düşük seviyesi 9.14’e gerilerken yıl içerisinde zaman zaman 15’lere kadar yükseldi.

Ancak düşen seyrini koruması küresel piyasalarda yükselişi getirdi. ABD borsalarında rekor üstüne rekorlar kırılırken gelişmekte olan ülkelere fon akış devam etti. BIST 100 Endeksi yılı yüzde 43 getiriyle tamamladı. Euro yüzde 22, Cumhuriyet altını yüzde 19.40 oranında değer kazandı.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primini gösteren CDS oranı yılbaşında test ettiği 300’lü seviyelerin ardından sürekli düşüş trendinde oldu. Senenin son ayında 167 ile yılın en düşük seviyelerine geriledi. Bu da borsada yükselişi desteklerken kurda aşağı yönde baskı oluşturdu.

TÜMÜ KAZANDIRDI

Dolar kuru yüzde 3.53 TL’den başladığı yılı 3.81 TL’den tamamladı. Euro 4.52 TL, altının ons fiyatı da 1.279 seviyesinden yılı tamamladı. Borsada hisse senetleri, 39.436 puanlık bir marj içerisinde dalgalandı.

Faiz, bir önceki yıl sonunda olduğu gibi 2016 yıl sonunda da çift haneli rakamlardan seneyi tamamladı. Gösterge faiz 13.75 seviyelerinden yılı kapattı. Sene boyunca borsa konuşuldu. Yılın son çeyreğinde gündeme dolar kurundaki hareket yerleşti. Sene sonundaysa kaybettiren olmazken tüm yatırım enstrümanları değer kazandı.

BIST 100 2018 YILINDA YENİ ZİRVE YAPABİLİR

Geçtiğimiz yılı yüzde 43 gibi yüksek bir getiriyle tamamlayan Borsa, yılın ilk çeyreğinde yükselişini devam ettirerek yeni zirve yapma potansiyeli taşıyor.

Hisse senedi piyasası 2018 yılında yine yatırımcıların gözdesi olacak. BES’te otomatik katılım fonlarının devreye girmesiyle hisse senetlerindeki kurumsal yerli yatırımcı oranı artacak. Bu da hisse alımlarını, borsada çıkışı destekleyecek. Yükselişlerde hedef 135.000 - 140.000 seviyeleri olacak.

YABANCI PAYI YÜZDE 65

BIST 100 Endeksi dolar bazında 40.000’li seviyeleri hedefleyecek. Yıl içerisinde düşüşlerde endekste 90.000 seviyesine kadar gevşeme yaşanabilecek. Küresel piyasalardaki dönüşle birlikte borsada da satışlar gelmeye başladığında hisse senetlerinde ciddi dalgalanmalar yaşanabilecek.

Yeni yıla girerken yabancıların borsadaki payı yüzde 64.86 seviyesinde. Yabancı payı 2017’nin ilk gününde yüzde 62 seviyesinde bulunuyordu. Ağustos sonunda ise yüzde 66.08’e kadar yükseldi. Şimdilerde de yüzde 65’e yakın seyrediyor. Savunma sanayi, büyüyen reel sektör şirketleri 2018’de çıkışın öncüleri olabilir. Bankalar 2017 yılındaki seyre benzer bir seyir geçirebilir. Değerlemelerin olduğu ancak çok güçlü atakların olmadığı görülebilir. Sanayi hisseleri ve holdingler endeksi yukarı taşıyan hisseler arasında öne çıkabilir.

TÜRKİYE CAZİP PİYASA

Uluslararası ölçekte piyasalar özellikle merkez bankalarının kararlarını takip edecek. Merkez bankalarının tutumlarını sertleştirmesi özellikle de faizlerdeki yükselişe karşı hassas olan gelişmekte olan piyasaların 2018 yılında zorlanmalarına ve önemli riskler üslenmesine yol açabilecek. Aynı şekilde gelişmiş ülkelerin korumacı politikalara yönelmeleri ve bu yöndeki tedbirlerini yükseltmeleri bir diğer risk unsuru. Buna jeopolitik gerilimlerin durulması bir yana daha da yükselme olasılığını ilave ettiğimizde potansiyel riskin daha da artma ihtimalini beraberinde getirecektir. Riskin arttığı noktada da altına yönelim de beraberinde yükselecektir. 

Yurt içinde ise geçtiğimiz yıl iyi bir performans sergileyen borsanın halen gelişmekte olan ülkeler içerisinde oldukça iskontolu olması önemli bir alternatif olmasına imkân sağlıyor. Liradaki değer kaybının yabancı yatırımcı açısından cazip görülmesi de Türkiye piyasasına yönelimi destekleyebilecektir.

Türkiye Haberleri
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