İstanbul Havalimanı 1 yaşında

İstanbul Havalimanı'nın hizmete alınmasının 1. yılı ile Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümü, İstanbul Havalimanı'nda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İstanbul Havalimanı 1 yaşında
ISPARTA
G.Tarihi: 29.10.2019 18:15
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nın hizmete alınmasının 1. yılı ile Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümü, havalimanında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İstanbul Havalimanı'nın 1. yaş kutlamaları, Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla birleşti. Çeşitli grupların sahne performanslarını sergilediği etkinliklere yolcular da Türk bayraklarıyla eşlik etti. 25 Ekim Cuma günü başlayan etkinlikler, bugün gece yarısına kadar sürecek.

İstanbul Havalimanı İç ve Dış Hatlar Giden yolcu katlarında bulunan sahnelerde 9.00-18.00 saatleri arasında gerçekleşen etkinliklerde, İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik Grubu, Tek Kişilik Bando Metin Önderoğlu, Alphecca Ensemble Orkestrası, Latin DUO+Dansçı, Jazz/Blues Trio ve Marmara Üniversitesi Müzik Grubu performanslarını sergiledi. Havalimanı içerisinde mobil olarak gezen bando ve fener alayı, yolcular tarafından ilgiyle takip edilirken, bandonun söylediği marşlara yolcular da coşkuyla katıldı.

Bölgedeki en önemli hubı olma özelliğinin yanı sıra Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, "95 artı 1"inci yaş konseptine uygun olarak Türk bayraklarıyla ve süslemelerle donatıldı. İstanbul Havalimanı’nın birinci yaşına özel olarak yapılan yaka ipleri ve rozetler havalimanı operasyon görevlileri tarafından takılırken, Dış Hatlar Giden Yolcu katında "1st Anniversary" ve İç Hatlar Giden Yolcu Katında "1. Yılımız" tasarımları yer aldı.

Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yaşı ve İstanbul Havalimanı'nın 1. yaşı dolayısıyla havalimanı içerisinde bulunan "İstanbul" yazısı önünde de bir tören düzenlendi. Konuşmalar öncesi bando takımı çeşitli marşlar çaldı. Çalınan marşlara yerli ve yabancı yolcular dans ederek eşlik etti. Töreni izleyenlere Türk bayrağı ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın flamaları verildi. Yolcular bando takımıyla fotoğraf çektirdi ve çalınan marşları cep telefonlarının kamerasıyla kayıt altına aldı.

"Havalimanları ülkelerin dışarıya açılma kapıları"

İstanbul Havalimanı Mülkü İdare Amiri İsmail Şanlı, bu bayramı, muasır medeniyet hedefinde ve yarışında iddialı bir başyapıtın içinde kutladıklarını belirterek, "Bunun mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Havalimanları ülkelerin dışarıya açılma kapıları noktasında önemli bir görev üstlenmektedirler. Biz burada sadece bir havalimanı işletmeciliği yapmıyoruz. Ülkemizi dışarıya tanıtıyoruz. Burada 64 bin personelimizle kolektif bir bilinçle birlikte hareket ediyoruz." diye konuştu.

Şanlı, İstanbul Havalimanı'nın çok önemli bir vizyonunun, iddianın ve hayalin bir parçası olduğuna dikkati çekerek, bu idealin gerçekleşmesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, teknik kadrolara, mühendislere, işverenlere ve çalışanlara teşekkür ederek, Cumhuriyetin kazandırılmasında ve korunmasında emeği geçenleri, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri şükranla yad etti.

"7 ay için de 41 milyon yolcu havalimanımızı kullandı"

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, iki mutlululuğu bir arada yaşadıkları çok önemli bir ayda olduklarını söyledi.

Samsunlu, bir yandan demokrasi, bağımsızlık ve özgürlüğün teminatı olan Cumhuriyetin 96. kuruluş yıl dönümünün coşkusunu yaşarken, diğer yandan Türkiye'nin geleceğe açılan kapısı, büyük bir vizyonun ana parçalarından olan İstanbul Havalimanı’nın ilk yaşını kutlamanın da heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "’Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır." sözlerini hatırlatan Samsunlu, şöyle devam etti:

"Biz de Atamıza yaraşır bir vatan evladı olabilmek için bundan tam bir yıl önce dünyanın en büyük havalimanı ve bölgenin en önemli hubı olan İstanbul Havalimanı'nı hizmete açmıştık. Bu sene yıl dönümümüzün yanında Cumhuriyetin 96. yılını kutluyoruz ve sloganımız 95 artı 1. 1 yıldır var gücümüzle çalışıp İstanbul Havalimanı’nı dünya havacılık otoritelerinin de kabul ettiği dünyanın en iyi hublardan biri haline getirdik. Bu gururu tüm çalışanlarımızla ve ortaklarımızla yaşıyoruz. Bir yıl çok uzun süre olmasa da küresel bir hub olma ve Türkiye'yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak, dünyada örnek bir havalimanı işletme modeli hayata geçirdik. 6 Nisan'daki 'Büyük Göçten' bu yana geçen sürede yaklaşık 246 bin 200 uçuş gerçekleşti. 7 ay için de 41 milyon yolcu havalimanımızı kullandı. 71 havayoluna hizmet verdik bunlardan 8 tanesi sadece İstanbul Havalimanı ile Türkiye'ye gelmeye başladı."

Samsunlu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarını ve şehitleri rahmet, şükran ve minnetle anarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ve İstanbul Havalimanı'nın 1. yaşını kutladı.

Konuşmaların ardından Şanlı, Samsunlu ve diğer protokol üyeleri pastayı keserek yolculara ikram etti.

Kutlamada havalimanı içerisinde uçuşlarını bekleyen yolculara Türk bayrağı dağıtıldı ve çikolata ikram edildi.

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