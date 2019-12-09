‘İşsizliğe Mahkum Olma Projesi’ne BAKA Desteği
Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’nün daha çok hükümlüye meslek edindirip tahliye sonrası hayata hazırlamayı hedefleyen projesi, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ‘Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ndan destek almaya hak kazandı. ‘İşsizliğe Mahkum Olma Projesi’, Kurum Müdürü Hamza ŞENKAYA ile BAKA Genel Sekreteri Volkan GÜLER’in imzaladığı sözleşme ile uygulanmaya başladı.
Müdürlüğün projesi, BAKA’nın 2019 Mali Destek Programları’nın ‘yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitimin kalitesinin artırılması, nitelikli personel ihtiyacının karşılanması, ihtiyaç duyulan alanlarda mesleki eğitimin geliştirilip işgücü niteliğinin artırılmasını’ hedefleyen Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ndan destek alıyor. Uygulanmaya başlayan ‘İşsizliğe Mahkum Olma’ projesi ile Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu’nda rattan atölyesine yeni CNC makinesi alınarak kapasite ve ürün çeşitliği artırılacak. Atölyede daha çok hükümlünün pratik eğitim alıp meslek edinmesi sağlanacak ve proje ile kalifiye eleman ihtiyacı olan bahçe mobilyası, rattan masa, sandalye, oturma grubu üretim sektörü için de işgücü yetiştirilecek.(06.12.2019)