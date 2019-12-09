Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü’nün, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (destek almaya hak kazandı. ‘İşsizliğe Mahkum Olma Projesi’,ile’in imzaladığı sözleşme ile uygulanmaya başladı.Müdürlüğün projesi, BAKA’nın 2019 Mali Destek Programları’nınhedefleyen Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ndan destek alıyor. Uygulanmaya başlayanprojesi ile Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu’nda. Atölyede daha çok hükümlünün pratik eğitim alıpve proje ile kalifiye eleman ihtiyacı olanişgücü yetiştirilecek.(06.12.2019)