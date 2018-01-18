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İşsize 1600 lira maaş! Peki nasıl alacaksınız?

İşsize 1600 lira maaş! Peki nasıl alacaksınız?
ISPARTA 0
böcüzade

İşsize 1600 lira maaş! Peki nasıl alacaksınız?

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte işsizlerin aldıkları maaşlar da değişti. 2018 yılında işsiz kalan bir çalışanın 10 ayda alacağı para 16 bin 112 lira olacak.

 

2018 yılı çalışanlar ve emekliler kadar işsizler için de ücretlerin arttığı bir yıl olacak. İşsizlik maaşı da diğer birçok ücret gibi asgari ücrete göre hesaplanıyor. Bu yıl asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 liraya çıkartıldı. Buna göre en düşük işsizlik maaşı damga vergisi düşüldükten sonra 805.63 liraya en yüksek işsizlik maaşı da bin 611.28 liraya çıktı. İşsizlik maaşı almanın şartları var:

1- İşsizlik maaşı kimlere veriliyor?

Sigortalı olarak çalışanlar kendi istek ve kusurları dışında işten ayrıldıklarında işsizlik maaşı alabilirler. İşsiz kalmadan önceki 120 gün sigorta priminin kesintisiz olarak ödenmiş olması gerekiyor. Yine işsiz kalmadan önceki çalışma süresinde 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta priminin ödenmiş olması şartı da aranıyor. Haklı fesihle kendi isteği ile işten ayrılanların da işsizlik maaşı alma hakkı bulunuyor.

2- İşsizlik maaşı için ne zaman başvurmak gerekiyor?

İş akdinin feshedilmesinden sonra 30 gün içerisinde İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. Bu süreyi geçirmek hak düşürmese de hak kaybına yol açıyor.

3- 30 günde başvurmayanın hakkı yanar mı?

Süresi içinde işsizlik maaşına başvurmayanların hakkı kaybolmuyor. Ancak gecikmeniz alacağınız maaşın süresini azaltıyor. Yani 10 ay maaş alması gereken bir işçi 2 ay sonra başvurursa 9 ay maaş alıyor.

4- Nereye ve nasıl başvuruluyor?

İşsizlik maaşı için en yakın İŞKUR Müdürlüğü'ne şahsen veya internetten başvurabilirsiniz. Şahsen başvurularda kimlik belgesi ve işyeri tarafından verilen ayırma belgesi isteniyor.

5- Ne kadar süreyle işsizlik maaşı alınıyor?

İşsizlik maaşı alma sürenizi son 3 yıldaki çalışmalarınız belirliyor. Son 3 yılda 600 gün sigortalı çalışanlar 6 ay, 900 gün çalışanlar 8 ay ve bin 80 gün sigortalı çalışanlar 10 ay boyunca işsizlik maaşı alabiliyor.

6- Askerden dönüşte maaş alınabiliyor mu?

Askere gitmeden önce işsizlik maaşı alanlar bu süre içinde askere giderlerse döndüklerinde başvururlarsa kalan maaşlarını almaya devam ediyorlar.

7- İşsizlik maaşı ne zaman kesiliyor?

İşsizlik ödeneği alırken herhangi bir işte çalışmaya başlayanların maaşları kesiliyor. İŞKUR tarafından teklif edilen bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesiliyor. İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde emekli olanların maaşları kesiliyor. İşsizlik ödeneği aldığı sırada askere gidenlerin de maaşları kesiliyor.

8- Bildirim yapmayan için ne yapılıyor?

İşsizlik maaşı alırken durumunda bir değişiklik olanın bunu hemen İŞKUR'a bildirmesi gerekir. Bildirmeyip maaşı almaya devam edenler tespit edildiğinde ödenen paralar faiziyle geri alınıyor.

9- Alacağınız para nasıl hesaplanıyor?

İşsizlik maaşı çalışanın son 4 ayda aldığı brüt ücretin ortalaması alınarak hesaplanıyor. Çalışan brüt ücretinin yüzde 40'ı kadar işsizlik maaşı alıyor. Bu rakam geçerli brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Yani maaşı yüksek olan birisinin alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 80'i kadar oluyor. İşsizlik maaşından sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.

10- İşsizlik maaşı alanın sigortası yapılır mı?

İşsizlik maaşının alındığı sürede Genel Sağlık Sigortası primleri yatırıldığı için bu süre içende işsizin kendisi ve ailesi sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor.

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