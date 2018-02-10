Isparta Belediyesi’nin her hafta düzenlediği köy programlarının bu haftaki durağı Kuleönü Kasabası olacak. Pazar günü gerçekleştirilecek programda saat 13.00’da çocuk etkinlikleri düzenlenecek. Balon parklarda eğlenecek çocuklara pamuk şekerler, dondurma ve salep gibi ikramlarda yapılacak. Ayrıca Çat Pat Küt isimli çocuk tiyatrosu da çocuklar için sahne alacak.Pazar günü saat 16.00’da ise, ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın konuşmacı olarak katılacağı bir konferans düzenlenecek. Karataş Kuleönü halkı ile sohbet ettikten sonra şehitlerimiz ve Afrin operasyonundaki askerlerimiz için dua okunacak. Yine burada İlahi Sanatçısı Abdullah Beyhan da ilahilerini seslendirecek.Kuleönü’nde düzenlenecek programa katılmak isteyenler için Pazar günü saat 15.00’da Isparta Belediyesi önünden ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.