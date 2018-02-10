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ISPRTA'YA ÜNLÜ İLAHİYATÇI VE SANATÇI GELİYOR

Isparta Belediyesi Köy Programları bu hafta Pazar günü Kuleönü kasabasında gerçekleştirilecek. Programa ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş ve İlahi Sanatçısı Abdullah Beyhan katılacak.

ISPRTA'YA ÜNLÜ İLAHİYATÇI VE SANATÇI GELİYOR
ISPARTA
G.Tarihi: 10.02.2018 18:24
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böcüzade
Prof. Dr. Mustafa Karataş
Kuleönü’ne geliyor
 
Isparta Belediyesi Köy Programları bu hafta Pazar günü Kuleönü kasabasında gerçekleştirilecek. Programa ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş ve İlahi Sanatçısı Abdullah Beyhan katılacak.
                Isparta Belediyesi’nin her hafta düzenlediği köy programlarının bu haftaki durağı Kuleönü Kasabası olacak. Pazar günü gerçekleştirilecek programda saat 13.00’da çocuk etkinlikleri düzenlenecek. Balon parklarda eğlenecek çocuklara pamuk şekerler, dondurma ve salep gibi ikramlarda yapılacak. Ayrıca Çat Pat Küt isimli çocuk tiyatrosu da çocuklar için sahne alacak.
                Pazar günü saat 16.00’da ise, ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın konuşmacı olarak katılacağı bir konferans düzenlenecek. Karataş Kuleönü halkı ile sohbet ettikten sonra şehitlerimiz ve Afrin operasyonundaki askerlerimiz için dua okunacak. Yine burada İlahi Sanatçısı Abdullah Beyhan da ilahilerini seslendirecek.
                Kuleönü’nde düzenlenecek programa katılmak isteyenler için Pazar günü saat 15.00’da Isparta Belediyesi önünden ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek.

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