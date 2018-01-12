Isparta'ya Yeni Yeşil Alanlar Oluşturuldu

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kentte 35 ile 50 dönüm arasında 8 adet yeşil alanın oluşturulduğunu söyledi.Mimarlar Odası Başkanı Zafer Sağlam ve yönetim kurulu üyeleri Isparta Belediye Başkanı Yüksek MimarYusuf Ziya Günaydın'ı ziyaret etti. Geçtiğimiz Aralık ayında yapılan seçimler sonrasında güven tazeleyen Zafer Sağlam ve yeni yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyetini dile getiren Yusuf Ziya Günaydın, Gölcük ile İstanbul yolu arasında bin 800 dönümlük alanda imar çalışması yaptıklarını söyledi. Günaydın, "İlk defa Isparta'da 35 ile 50 dönüm arasında 8 adet yeşil alanlar oluştu. Mimarlar Odası olarak bunu incelemenizi istiyorum. Mimarları toplayıp bu ada üzerine nasıl bir proje çizelim diye görüş alışverişi yapabiliriz" dedi.Mimarlar Odası Başkanı Sağlam da "Daha modern, daha güzel bir Isparta için ne konuda, nasıl bir faydamız olacaksa katkılarımızı sunmaya hazırız. Biz gelecek 10-20 yılın Isparta'sını hayal ediyoruz. Mimarlar olarak Isparta'mızı daha güzelleştirmenin süreçleri peşindeyiz."