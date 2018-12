- Isparta’ya yeni otobüs hattı ve körüklü otobüs kazandırıldı

- Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın:

-“Isparta’yı dünya şehirleri arasında konuşulan özel bir şehir yapma hedefim var”

-“Önümüzdeki dönemde dev projeler var”



“Yoğun saatlerde bile rahatlık istiyoruz”

“Özel bir şehir yapma hedefim var”

- Isparta’ya yeni bir otobüs hattı ve körüklü otobüs kazandırılması dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Isparta’yı dünya şehirleri arasında konuşulan özel bir şehir yapma hedefim var” dedi.Özel Halk Otobüsleri Kooperatifinde düzenlenen törene Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, MHP Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.Şehirde nerede eksiklik görürlerse onun üzerine giden bir belediye olduklarından bahseden Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, “Eğitim yuvası olan Isparta’mızda üniversite öğrencileri bazı yoğun saatlerde sorunlu yolculuk yapıyorlar. Bunu gördük ve kooperatifimize söyledik. Arkadaşlarımızda oldukça uyumlu, herkes birbirine uyum gösteriyor. Bu sorunu çözelim dedik. Üniversite hattına 4 körüklü otobüsümüz çalışıyor. 2 tane daha körüklü otobüsümüzü hizmete sunuyoruz. 2,5 milyon liralık bir yatırım. Üniversite öğrencilerimiz bundan sonra daha da huzurlu ve rahat ulaşım sağlayacaklar. Yoğun saatlerde bile rahatlık istiyoruz. Öğrencilerimiz bizim istikbalimiz. Bu çalışmamız başta öğrencilerimize ve şehrimize hayırlı olsun.” dedi.Türkiye’nin her bölgesinden gençlerin SDÜ’yü tercih ettiğini, bunun da kendileri için bir onur olduğundan bahseden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta’yı, her konuda Türkiye’nin en ucuz kenti yamak istediğini söyledi.Isparta Belediyesinin her konuda birinci olduğuna dikkat çeken Günaydın, “Her konuda başarılı ve birinci olan Isparta Belediyesinin 2019 yılı bütçesi 705 milyon lira. Yokluktan, 630 milyon lira borçtan gelen bir belediye şimdi 705 milyon liralık bir bütçeye ulaştı. Isparta’yı dünya şehirleri arasında konuşulan özel bir şehir yapma hedefim var. Önümüzdeki dönemde dev projeler var. Kendi gücümüzle, kendi milli ekonomimizle, kendi kazancımızla yaptığımız programla projelerimizi gerçekleştiriyoruz.” şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, SDÜ-şehir merkezi arasında hizmet veren otobüslere şarj cihazları monte edildiğini ve gençlerin tablet ve telefonlarını burada şarj edebileceklerini söylerken, uygulamanın şehir genelindeki tüm otobüslerde yaygın hale getirileceğini kaydetti.İHA