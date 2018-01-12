ISPARTA'YA YENİ HALI SAHA VE DAHA FAZLASI

ISPARTA'DA HİZMETTE SINIR YOK!



Bugüne kadar köylere hizmet denince akla ilk olarak yol, su, kanalizasyon işleri gelirken, artık hizmetin sınırları ve şekli çok değişti. Bugün artık yol, su, kanalizasyon gibi işleri büyük ölçüde tamamlanan köylere İl Özel İdaresi tarafından oyun parkları, sosyal tesisler, sportif alanlar yapılıyor.



Köylere hizmetin sınırları artık daha da genişliyor. Isparta Valisi Şehmus Günaydın daha önce İl Genel Meclisi ziyaretinde köylerin artık yol, su, kanalizasyon gibi ihtiyaçlarının üstüne çıkarak yeni taleplerle geldiğini söylemişti. Bu noktada İl Özel İdaresi geçen yıl köylerin su ihtiyacını karşılamak için kullanılan pompaların enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisi sistemleri kurulmuştu. Vali Şehmus Günaydın’ın bu yıl kalabalık köylere gençler için halı saha yapılacağını söylemesinin ardından Deregümü köyüne halı saha yapılması için İl Genel Meclisine Hüseyin Yıldırım tarafından önerge verildi.



HİZMETİN TANIMI DAHA DA GENİŞLEDİ

Köylerin su, yol, kanalizasyon gibi hizmetlerin ötesine geçerek çocuk parkı, spor tesisleri, sosyal tesisler gibi hizmetler talep etmesine İl Özel İdaresi aracılığı ile her türlü hizmet götürülüyor. Isparta Valisi Şehmnus Günaydın kasım ayı sonunda İl Genel Meclis üyeleri ile bir araya geldiğinde köylerdeki vatandaşların hizmet beklentilerinin değiştiğini belirterek “Önümüzdeki seneden itibaren köylerimize halı sahalar yapacağız. Nüfusu fazla olan 6 köyümüzde halı sahalar yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.



İLK HALI SAHA İÇİN ÖNERGE VERİLDİ

İl Genel Meclisine Hüseyin Yıldırım tarafından Deregümü köyüne halısaha yapımı ile ilgili önerge verildi. Yıldırım önergesinde “İlimiz Merkez Deregümü köyü nüfusunun kış aylarında 2000 yaz aylarında ise 4000 kişiye ulaştığı, bu köyümüzde yaşayan gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla spora yönlendirilmeleri için halı sahaya ihtiyaç duyulduğu, bu nedenle İl Özel İdaresi teknik elamanların inceleme yapılarak uygun bulunduğunda halı saha yapılması için gereğinin yapılmasını meclisimizin takdirlerine arz ederiz” ifadelerine yer verdi.



“5 MİLYON LİRA TASARRUF”

Öte yandan diğer önemli bir çalışma ise içme suyunu pompa sistemiyle temin eden köylerde uygulanan güneş enerjisi sistemi. Güneş enerjisi sistemi sayesinde elektrik maliyetlerinde ciddi tasarruflar sağlandı. Vali Günaydın, daha önce yaptığı açıklamada “116 köyümüzden geriye kalan 44 köyümüzde de bu sistemi 2018 yılında uygulayacağız. Bu sayede yaklaşık 5 Milyon Lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca 2018 yılında başlatacağımız proje ile köy içi aydınlatmalarını da güneş enerjisiyle sağlayacağız” demişti.



“KAPI ÖNÜNE KADAR PARKE”

Diğer taraftan bu yıl köylerde parke taşına daha da ağırlık verilecek. Vali Günaydın, vatandaşların köylerdeki yaşamını daha da kolaylaştırmak için evlerin önüne kadar parke taşı hizmeti götürüleceğini belirterek, bunun 2018’de daha üst noktalara taşınacağını bildirmişti.



Gülses Gazetesi

