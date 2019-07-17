18. PİSİDİA ANTİOKHEİA KÜLTÜR TURİZM SANAT FESTİVALİ

Yalvaç'ta Psidia Antiokheia Antik Kenti kültür ve turizm festivali kapsamında Showmen Doğukan Alsay,Serdar Ortaç. Ahmet Şafak, Murat Başaran, Tuğçe Kandemir ve İstanbul Girls Orkestrası koser verecek, etkinlikler düzenlenecek.

YALVAÇ BELEDİYESİ BASIN DUYURUSU

20 Ağustos Salı

21 Ağustos Çarşamba

22 Ağustos Perşembe

23 Ağustos Cuma

24 Ağustos Cumartesi

25 Ağustos Pazar

Alışveriş Sergilerinin Kurulması – Zafer mahallesi Orman caddesi (İtfaiye binası köşesinden ilçe stadına kadar olan cadde boyunca karşılıklı)Saat 21:00 3. Uluslararası Yalvaç Sanat Sempozyumu Ve Uluslararası Keçe Çalıştayı AçılışıYer: Sanat Sempozyumu Belediye Meclis Salonu (Öncesinde saat 20:00’da katılımcılara hoş geldin yemeği) Eserlerin hazırlanması; keçe için Gencer Kondal Keçe Atölyesi / resim için Keçe evi / mozaik-resim için Hıdırlık Tepesi Hastane yolu üzeri istinat duvarı.Saat 14:00 Foto Boylu Dünden Bugüne Yalvaç Fotoğrafları sergisi ve Antiokheia Antik Kenti kazı Ekibi Fotoğrafları sergisi açılışı – Yer: Yalvaç MüzesiSaat 18:00 Halk oyunları gösterisi Yer: ÇınaraltıSaat 21:00 Konser – İstanbul Girls Orchestrası (öncesinde Yalvaç Fen Lisesi FİZY Grubunun gösterisi)– Yer: İlçe StadıSaat 14:00 Festival Komitesi Tarafından Alışveriş Stantlarının GezilmesiSaat 16:00 “Antiokheia Antik Kenti ve Antik kentteki Arkeolojik Kazılar” konulu Prof. Dr. Mehmet Özhanlı’nın vereceği Konferans – Psidia Antiokheia Antik Kenti Kazı EviSaat 18:00 Yalvaç Belediyesi Mehter Takımı Konseri Yer: ÇınaraltıSaat 21:00 Konser – Tuğçe Kandemir – Yer: İlçe StadıSaat 10:30 Festival Açılışı – Yer: Antiokheia Antik Kenti Tiyatrosu (Açılış için Anlatan Meydan’dan saat 10:00’da otobüs kaldırılacaktır)Saat 14:00 Sünnet Mevlidi ve Sünnet Şöleni / Yer: Devlethan Camii AvlusuSaat 15:00 Keçe Çalıştayı Eserleri ve Resim Sergisi Açılışı / Yer: KAB Okulu Spor Salonu / Hıdırlık Hastane YoluSaat 18:00 Çocuklara Yönelik Ödüllü Yarışmalar (İlkokul seviyesi)- Yer: Anlatan Meydan,Saat 21:00 Konser – Murat Başaran – Yer: İlçe StadıSaat 12:00 Masır Parkı Rekreasyon düzenlemesi yamaç Şelalesi Açılışı / Yer: Masır Piknik AlanıSaat 14:00 Geleneksel Yalvaç Yemekleri Yarışması / Yer: Yalvaç KonaklarıSaat 17.00 Pisidia Antiokheia Antik Kenti Gezisi (Gezi için Anlatan Meydan’dan saat 16:45’de otobüs kaldırılacaktır)Saat 18:00 Çocuklara Yönelik Ödüllü Yarışmalar (İlkokul seviyesi)- Yer: Anlatan Meydan,Saat 21:00 Konser– Ahmet Şafak / Yer: İlçe StadıSaat 10:00 Trap Atışları Turnuvası Açılışı / Yer: Hıdırlık TepesiSaat 21:00 Konser– Serdar Ortaç Yer: İlçe Stadı