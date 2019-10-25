"Isparta'ya saate 200 kilometre hızla gelebilen trenle tanıştırmayı hedefledik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan’ın Isparta Ziyareti

"Isparta'ya saate 200 kilometre hızla gelebilen trenle tanıştırmayı hedefledik"
ISPARTA
G.Tarihi: 25.10.2019 20:41
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Isparta Düğün Salonları
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan’ın Isparta Ziyareti
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin ilk Isparta-İzmir seferine uğurlanması törenine katılmak ve bir dizi temasta bulunmak üzere Isparta’ya geldi. Bakan Turhan, Isparta Havalimanı'nda Vali Ömer Seymenoğlu ve il protokolü tarafından karşılandı. Ardından Bakan Turhan Gülpetek Sanayi Sitesi civarında Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir seferini yapacak olan trene binerek Isparta Garı’na geldi. Gar girişinde asker selamı ile Ispartalıları selamlayan Bakan Turhan güllerle karşılandı. Isparta Garı’nda düzenlenen törene Isparta milletvekilleri; TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Mehmet Uğur Gökgöz ile Recep Özel ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.
Törende, mehter takımı gösterisinin ardından konuşan Bakan Turhan, Isparta'nın güzelliklerini milletle ve dünyayla buluşturmak, şehrin marka değerini artırmak, kentte yaşayan insanın refahını, mutluluğunu ve hayat standartlarını yükseltmek için hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi. Bu amaçla seferlerine başlayacak Göller Ekspresi'ni uğurlamak için bir araya gelindiğini aktaran Bakan Turhan, hattın ilk olarak 1996'da hizmete başladığını, o tarihlerde bu hattı yaşatacak ne yeterli altyapı ne de vizyon olduğunu dile getirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan, Göller Ekspresi'nin yeniden başlayan Isparta-İzmir seferine ilişkin "Artık Göller Ekspresi konforlu ve güvenli altyapısıyla hizmet vermeye devam edecek. Bu ekspres Akdeniz ile Ege arasındaki yolculukların vazgeçilmezi olacak." dedi.
Bakan Turhan, Göller Ekspresi'ni kullanacakların aradaki farkı görerek demir yolu ulaşımında nereden nereye gelindiğini fark edeceklerini belirterek, "Artık Göller Ekspresi konforlu ve güvenli altyapısıyla hizmet vermeye devam edecek. Bu ekspres Akdeniz ile Ege arasındaki yolculukların vazgeçilmezi olacak. Kimse İzmir'e, Denizli'ye, Burdur'a, Aydın'a giderken otobüs bileti bulamadığı için endişelenmeyecek. Heyecan verici bu hizmetin Göller Ekspresi'nin başta Isparta'ya ve Ispartalı hemşehrilerimiz olmak üzere bölgemizde bu hizmetten faydalanacak olanlara hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

"Isparta'ya saate 200 kilometre hızla gelebilen trenle tanıştırmayı hedefledik"
İnsanların Isparta'nın değer ve güzelliklerine daha konforlu, güvenli ve kısa sürede ulaşması için büyük projeler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Turhan, Isparta'nın ulaşım ve iletişim yatırımları için bu güne kadar 2,5 milyar liraya yakın kaynak aktardıklarını bildirdi. Isparta'nın demir yollarına da önemli yatırımlar yaptıklarına değinen Bakan Turhan, kenti saate 200 kilometre hıza ulaşan trenle tanıştırmayı hedeflediklerini, 423 kilometre uzunluğundaki Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Isparta-Burdur-Antalya Hızlı Tren Projesi'ni gündeme aldıklarını söyledi. Projenin sonuna doğru yaklaşıldığını, bu projenin finansmanını temin etmek için çalışmalara da devam ettiklerini aktaran Turhan, bu proje hayata geçtiğinde Isparta'nın tarihi değerlerinin, doğal güzelliklerinin ve yöresel ürünlerinin ekonomik değerinin daha da artacağını, vatandaşın ekonomik gelirinin daha da yükseleceğini dile getirdi.

“Trenimize sahip çıkalım”
Konuşmasında sözlerine bir buçuk asırdır Türkiye’ye hizmet veren TCDD ailesine teşekkür ederek başlayan Vali Ömer Seymenoğlu da; “Bu tren 1911 yılında Eğirdir’den başlayarak, 1936 yılında da Isparta Garı’nın yapılmasıyla uzun yıllar göller bölgesine hizmet vermiştir. Ancak geçici de olsa inkıtaya uğramıştı. İlimizin Sayın Vekilleri bu işi tekrar gündeme getirdiler. Valilik olarak Belediye Başkalığımız olarak nenden olmasın dedik. Altyapısı zaten hazırdı, Allah’ımıza şükürler olsun ki bugün burada Isparta-İzmir yolcu trenimizi tekrar hizmete alma fırsatını bulduk. Benim Ispartalılardan bir ricam var; Öğrenci şehriyiz, asker şehriyiz kısaca hareketli bir şehiriz, ne olur bu trene sahip çıkalım, bizler sahip çıkarsak bu trenler buraya yolcu taşır, şu anda altyapımız yeterli, trenlerimiz gayet modern bunun için sahip çıkalım diyorum. Öğrencilerimizi yönlendireceğiz, askerlerimizi yönlendireceğiz, turizmde bu sene çok güzel bir sezon geçirdik inşallah önümüzdeki yıl 1 Milyonun üzerinde insanımızı burada misafir edeceğiz. Ziyaretçilerimizin büyük çoğunluğu Ege Bölgemizden geliyor. Neden bu trenle onları getirmeyelim. Doğu Ekspresi’nde yakalanan ivme gibi bizlerde trenimizle turizmde ivme kazanacağız. Eğirdirliler de dört gözle trenin Eğirdir’e kavuşturulmasını bekliyor. Burası da bir turizm bölgesi, göller bölgesi, doğası güzel, coğrafyası ve insanı da çok güzel, bu onların da hakkıdır diyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda onu da hizmete sokabilirsek bu hattı turizmde ön plana çıkartabiliriz diyorum.“ dedi.
"10 yıllık hasret son buldu"
Isparta Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de 10 yıllık tren seferi hasretinin Isparta açısından son bulduğunu kaydetti. Isparta için büyük önem arz eden Eskişehir - Isparta - Antalya Hızlı Tren Projesi'nin de hızlı şekilde devam ettiğine değinen Bilgiç, "Destekleriniz için şükranlarımızı arz ediyoruz. Bakanlığınızın Isparta'ya yapmış olduğu diğer yatırım ve hizmetler için de ayrıca müteşekkiriz." dedi.
Bakan Turhan, Göller Ekspresi'nin Isparta-İzmir ücretini Ispartalıların talebi üzerine 50 lira olarak belirledikten sonra Isparta Garı çevresine yapılması planlanan Millet Bahçesi projesine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Törenin ardından Isparta Valiliği’ni ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan Valilik Özel Defteri’ni imzalayarak bir süre Vali Ömer Seymenoğlu ile görüştü. Vali Seymenoğlu Bakan Turhan’a Isparta gül ürünlerinden oluşan bir sepet hediye etti.
Bakan Turhan ardından Isparta Belediye Başkanlığı’nı ziyaret etti.
 
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