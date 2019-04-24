20-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Türkiye birinciliği müsabakalarında mücadele eden ilimiz sporcularımız Ayşe Ünal 65 kg sol kol Genç A kızlarda, Hasan Semih Alçı ise 65 kg sol kol Genç A erkeklerde Türkiye üçüncüsü oldular.Türkiye üçüncüsü olan sporcularımız başta olmak üzere okul idarecilerimizi, Beden Eğitimi öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü