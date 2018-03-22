Isparta Belediyesi bahar aylarının gelmesiyle birlikte 2018 asfalt sezonuna Çünür Yenişehir’den başlıyor. Asfalt öncesinde mahallede kaldırım çalışmaları devam ederken Başkan Günaydın, boş arsaların ve inşaat yapmak için ruhsat alanların süratle tesisat bağlantılarını da yapmaları çağrısında bulunarak, “Sonra biz kır boz işlerini yapmak istemiyoruz. Bunlar belediyemize de maliyet yükleyen çalışmadır. Bu mahallemizde inşaat yapan kişilerin duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu mahallemizi kısa zamanda bitireceğiz” dedi.Isparta Belediyesi bahar aylarına girilmesi ve havaların düzelmesiyle birlikte 2018 yılının asfalt sezonunu açmaya hazırlanıyor. İlk asfalt çalışmaları ise Çünür Yenişehir’den başlatılacak. Çalışmalar öncesinde altyapıları tamamlanan cadde ve sokaklarda ilk etapta kaldırım çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda ekipler öncelik sırasına göre kaldırım çalışmaları gerçekleştirirken, çalışmaları tamamlanan caddelerin de önümüzdeki günlerde dayanıklı asfaltla kaplanması hedefleniyor.Çünür Yenişehir’de devam devam eden kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın şunları söyledi:“Yeni Çünür’ümüzün tüm kaldırımlarını bitirmeyi hedef aldığımız başlangıcımızı yaptık. Bu mahallemize 40 bin kamyonluk bir dolgu çalışması yapmıştık. Tesisatın geçebilmesi için kırmızı kod elde etmiştik. Bunları tamamladık. Altyapısını bitirerek, doğru bir sistemle Yeni Çünür’ü elde ettik. Yeni başlayacak olan inşaatlarımızın da ana tesisat bağlantılarını bitirmelerini istiyoruz. Çünkü biz ana konuyu ele aldık, bitirdik. Burada yeni bir mahalle, yeni bir Çünür ve yeni bir şehir doğdu. Mahallemizin kaldırım çalışmalarını en kısa zamanda tamamlayacağız. Yapılan çalışmaları inceliyorum. Bir işe iyi bir kontrolle başlanırsa o sonuna da iyi gider düşüncesiyle burada teknik bir inceleme yaptık.Demek ki zamanı geldi ve tüm Çünür’ümüzü de asfalt yapacağız ve bu bahar bitecek. Birde yerleşimi, tesisatı, altyapısı yeni yapılan yapıların bağlantılarını biraz beklemekle bitirilmesini istemiştik. Onlar da tabi epey bir olgun noktaya geldi. Şu anda halen daha bağlantılar var. Onları düşünürsek biz erken dahi başlamış oluyoruz işe. Boş arsaların ve inşaat yapmak için ruhsat alanların süratle tesisat bağlantılarını da yapmalarını, konuyla ilgilenmelerini istiyoruz. Sonra biz kır boz işlerini yapmak istemiyoruz. Bunlar belediyemize de maliyet yükleyen çalışmadır. Bu mahallemizde inşaat yapan kişilerin ileri boyutta duyarlı olmalarını istiyoruz. Bu mahallemizi kısa zamanda bitireceğiz. Kaldırım çalışmaları bir ekiple başladı, ikinci ve üçüncü ekipler de gelecek ve tüm mahallemizin kaldırımları bitmiş olacak. Böylelikle düzenli bir mahalle, düzenli bir şehir ortaya çıkmış olacak.Burayı sıfırdan 18 yaparak başladığımız bir mahalleydi. Şimdi de yine yeni bir mahallemiz daha doğuyor. Gökkubbe’nin altında bin 800 dönümlük bir arazide şu anda tesisat çalışmaları ve kod çalışmaları devam ediyor. Kazı dolgu çalışmaları devam ediyor. Orayı da en kısa zamanda böyle inşaatların yapılıp, yeni bir mahallenin doğmasını sağlayacak bütün hazırlıklar yapılıyor. Orada da bir gün güzel ve büyük bir şehir doğacak. Bu çalışmalarımız, bu gayretler hem Yeni Çünür’e hem Isparta’mıza hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulunuyorum”