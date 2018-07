Isparta, ÜniAR tarafından gerçekleştirilen Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri (ÖDÜŞ-2018) araştırması kapsamında öğrencilerin beklentilerini en üst düzeyde karşılayan A Plus üniversite şehri olmaya hak kazandı. Bundan dolayı şehre yaptığı yatırımlar, sosyal, kültürel faaliyetler ile ucuz ve yaşanabilir kent olarak en büyük katkı sunan Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın’a, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı/University Assesments & Research Laboratory (ÜniAr) Direktörleri Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından belge takdim edildi. Karadağ gönderdiği teşekkür mektubunda ise, “Değerli Başkanım, Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri araştırması kapsamında şehrinizde göstermiş olduğunuz üstün performanstan dolayı şahsınız başta olmak üzere bütün çalışanlarınızı kutlar, başarılarınızın devamını dileriz” görüşlerinde bulundu.Üniversite ve yükseköğretim üzerine araştırmalar yapan bağımsız bir araştırma laboratuvarı olan ve Türk Yükseköğretim Sisteminin gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr), Türk yükseköğretim tarihinin en geniş katılımcı çalışması niteliğinde olan 2018 yılına ait Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırmasını tamamladı. 81 ilde 109’u devlet, 63’ü vakıf olmak üzere toplam 172 üniversiteden 26 bin 513 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirdiği çalışmalar sonrasında Isparta, öğrencilerin beklentilerini en üst düzeyde karşılayan A Plus üniversite şehri olmaya hak kazandı.Bugüne kadar Isparta Belediyesi ve Belediye Başkanı olarak çok sayıda ödüle layık görüldüğünü ve bundan dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Yusuf Ziya Günaydın, ÜniAr tarafından verilen ‘öğrencilerin beklentilerini en üst düzeyde karşılayan A Plus üniversite şehri olma ödülünün’ ise kendisi için çok daha büyük anlam ifade ettiğini söyledi. Günaydın, bugüne kadar ‘en temiz vilayet’, ‘Türkiye’nin en yaşanabilir ili’, ‘Yaşam kalitesi en yüksek il’, ‘Toplumsal katkı ödülü’, ‘en beğenilen il belediye başkanı’, ‘Türk dünyası kültür ve sanatına yaptığı katkılardan ve Türk Belediyeciliğindeki üstün hizmetlerinden dolayı ‘Yılın Belediye Başkanı’ gibi ödüller aldığını hatırlattı. Günaydın, “Ben bu ödülleri almak için çalışmadım. Ben Isparta halkının ve Isparta’da yaşayanların hizmeti olsun diye çalıştım. Isparta şehrini en yaşanabilir şehir yapmak için çalıştım.Son alınan öğrencilerin beklentilerini en üst düzeyde karşılayan A Plus üniversite şehri olma ödülünü de çok anlamlı buluyorum. Yurdumuzun çeşitli bölgelerinden gelen gençlerimizin vermiş olduğu bir karar. Ülke genelinde öğrencilerin beklentilerini en üst düzeyde karşılayan A Plus üniversite şehri olmak bizim için çok değerli. Bugüne kadar gençlerimiz için gerek yatırımlar, sosyal, kültürel faaliyetler düzenledik. Gençlerimizin daha ekonomik, ucuz ve yaşanabilir bir kentte ikamet edebilmeleri, rahat ulaşım sağlayabilmeleri amacıyla ciddi çalışmalar yaptık. Bundan sonra da ülkemizin çeşitli bölgelerinden gelecek olan üniversite gençlerimizin daha rahat bir ortamda yaşayabilmeleri, öğrenim görebilmeleri maksadıyla daha çok çalışacağız. Bundan dolayı verdikleri oylarla ilimizi böyle anlamlı bir seviyeye getiren gençlerimize teşekkür ediyorum ve onlar için çalışmalarımızın, kendilerini evlerinde hissedebilmelerini sağlayacak daha güzel projeleri hayata geçireceğimizin şimdiden sözünü veriyorum” dedi.ISPARTA BELEDİYESİ