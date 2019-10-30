DOBİ HASAN GERİ DÖNDÜ



ISPARTA 32 SPORUN YENİ HOCASI DOBİ HASAN OLDU !

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 7. Grupta mücadele Isparta 32 spor'un yeni hocası Dobi Hasan lakaplı, Hasan Şengün oldu. Şengün, bugün akşam Isparta'da olacak.

Bu arada Isparta 32 spor Genel Kaptanı Ferhat Koçer, Dobi Hasan'a her türlü konuda anlaştıklarını bildirerek, "Camiamıza hayırlı olsun" dedi.

Teknik Direktör Hasan Şengün ise anlaşmayı doğrulayarak, "Daha önce Davrazspor'da çalışmıştım. Isparta'yı ve taraftarımızı unutamadım. Bu yolun sonu şampiyonluk olacak" diye konuştu.



