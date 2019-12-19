Bölgesel Amatör lig 7. Grupta ilk yarının sona ermesinin ardından Teknik Direktör Hasan Şengün tarafından futbolculara bir hafta izin verildi. Yeşil – Pembeli ekip 22 Aralık Pazar günü toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak.



Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta Isparta’yı temsil eden Ispartaspor, geçtiğimiz Pazar günü ilk yarının son maçında kendi saha ve seyircisi önünde karşılaştığı Çal Belediyespor’u 2 – 0’lık skorla geçti. Böylece, Yeşil – Pembeli ekip bu galibiyetle ligin ilk yarısını da 27 puanla 3. Sırada tamamladı.



FUTBOLCULARA BİR

HAFTA İZİN VERİLDİ

Ispartaspor’da, Çal Belediyespor maçı sonrası futbolculara Teknik Direktör Hasan Şengün tarafından bir hafta izin verildi. Bu doğrultuda, Pazar günü maçtan sonra başlayan izin önümüzdeki Pazar gününe kadar devam edecek. Futbolcular, 22 Aralık Pazar günü tesislerde toplanarak ikinci yarı için hazırlılara başlayacaklar.



TAKIM ANTALYA’DA

KAMP YAPACAK

Konu ile ilgili olarak edinilen bilgilere göre, önümüzdeki Pazar günü tesislerinde toplanacak olan takımın 10 gün Isparta’da çalışmalarını sürdüreceği ve ardından 10 günlük Antalya kampına gideceği belirtildi.