)- Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen bölgesel il değerlendirme toplantılarından üçüncüsü Isparta Şehir Hastanesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper, ‘Kardeş Şehir Hastaneleri’ uygulamasına vurgu yaparak, uygulamanın hastanelerde verilen hizmetlere önemli katkılar sağladığını ve bu tarz bölgesel toplantıların verimli olduğunu dile getirdi.Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yapılan bölgesel il değerlendirme toplantılarından üçüncüsü Antalya - Afyonkarahisar ve Isparta’daki sağlık yöneticilerinin katılımıyla Isparta Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirildi.Sağlıkta dönüşüm çalışmaları kapsamında, bölgedeki en önemli hastane konumunda olan Isparta Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen programlar çerçevesinde, katılımcılara sağlık bakım hizmetleri, tedarik, stok - analiz, satın alma, medikal hizmetler, idari hizmetler, mali hizmetler, medya ve otelcilik hizmetleri başlıkları altında bilgilendirme çalışmaları yapıldı.Programa Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof.Dr. Murat Alper, Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferudun Ruşen Keskin, Antalya - Isparta ve Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri yöneticileri, idari birim, medya, tıbbi ve medikal birim sorumluları katıldı.Isparta İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, herkes için yarar sağlayacak program düzenlendiğini belirtti. Karakaya, verimli bir toplantı geçirileceğine işaret ederek, katılımcılara teşekkür etti.Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Alper ise, ‘Kardeş Şehir Hastaneleri’ uygulamasına vurgu yaparak, uygulamanın hastanelerde verilen hizmetlere önemli katkılar sağladığını ve bu tarz bölgesel toplantıların verimli olduğunu dile getirdi.Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener de, “Sağlıkta gelinen noktada yurtdışında verilen tüm sağlık hizmetlerinin ülkemizde de veriliyor olmasının gururunu yaşıyorum” dedi. Bener, sağlık hizmetlerinde gelinen noktaya dikkat çekerek, “Programda emeği geçen başta Genel Müdürümüz ve katkısı olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ferudun Ruşen Keskin ise, ev sahipliklerinde verimli bir toplantı gerçekleşeceğine inandığını kaydetti.Başhekim Keskin, “Hastanemiz açılalı yaklaşık 15 ay oldu, sağlık alanında dönüşümün bir parçası olmak, hizmet etmek bizlere onur veriyor. İnşallah, yakın zamanda daha güzel işler başaracağız” şeklinde konuştu.Bölge toplantıları çerçevesinde, Isparta Şehir Hastanesi ev sahipliğinde; Antalya-Afyonkarahisar ve Isparta illerinde görev yapan katılımcılar için eş zamanlı oturumlarla bilgilendirme toplantı ve sunumları gerçekleştirildi.Sunumlarının ardından katılımcılara Isparta Şehir Hastanesi tıbbi ve idari birimleri gezdirilerek hastanenin hizmetleri ve işleyişi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.Bölge toplantısı programları, karşılıklı fikir alışverişleriyle akşam saatlerinde son buldu.İHA