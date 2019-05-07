ISPARTA'NIN YÜZMEDE GURUR TABLOSU OLDULAR

Yüzme sporunun prestijli organizasyonlarından biri olan ve bu yıl uluslararası yarış takviminde de yer alan Alleben Su Sporları Yüzme Yarışlarına katılan yüzücülerimiz elde ettikleri birincilik ve derecelerle ilimizi gururlandırdılar

ISPARTA'NIN YÜZMEDE GURUR TABLOSU OLDULAR
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YÜZMEDE BÜYÜK BAŞARI
Yüzme sporunun prestijli organizasyonlarından biri olan ve bu yıl uluslararası yarış takviminde de yer alan Alleben Su Sporları Yüzme Yarışlarına katılan yüzücülerimiz hem ferde hemde takım halinde elde ettikleri Türkiye şampiyonlukları ve derecelerle ilimizi gururlandırdılar. İl Müdürümüz Murat Gevrek, Yüzme Antrenörümüz İlker Burak Kaya ve sporcuları kutladı. 

Türkiye Yüzme Federasyonu 2019 Yılı Faaliyet Programında yer alan 7’nci Geleneksel Uluslararası Alleben Su Sporları Şenlikleri, 4 ülke, 35 şehir, 70 kulüp ve bin 140 sporcunun katılımı gerçekleştirildi.

3-5 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep’te gerçekleştirilen yarışlarda İl Müdürlüğü Antrenörümüz İlker Burak Kaya’nın sporcuları hem takım hem de ferdi de Türkiye şampiyonluklarıyla göğsümüzü kabarttılar. Takım halinde Isparta Bölgespor Kulübü 11-12 yaş Kızlar Türkiye Şampiyonu oldular.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, yüzme branşında elde edilen başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sporcuları kutladı. İl Müdürü Gevrek, ayrıca başarının mimarı Yüzme Antrenörü İlker Burak Kaya’yı tebrik etti.  

İŞTE GURUR TABLOMUZ

**BİREYSEL BAŞARILAR

*Yusuf KUŞÇU
-100m Kelebek
11 Yaş Türkiye 2.si
12 Yaş Türkiye 6.sı
-100m Serbest
11 Yaş Türkiye 2.si
-100m Sırtüstü
11 Yaş Türkiye Şampiyonu
12 Yaş Türkiye 4.sü
-100m Karışık
11 Yaş Türkiye 3.sü
12 Yaş Türkiye 7.si
-200m Karışık
11 Yaş Türkiye 2.si
12 Yaş Türkiye 4.sü

*Büşra ÇARTAY
-100m Kurbağalama
11-12 Yaş Türkiye Şampiyonu
-100m Serbest
11 Yaş Türkiye 2.si
12 Yaş Türkiye 4.sü
-100m Kelebek
11 Yaş Türkiye 2.si
12 Yaş Türkiye 4.sü
-200m Karışık
11 Yaş Türkiye Şampiyonu
12 Yaş Türkiye 6.sı
-400m Serbest
11 Yaş Türkiye 2.si
4x50m Karışık Bayrak Türkiye Şampiyonu
4x50m Serbest Bayrak Türkiye Şampiyonu

*Öznur METİN
-100m Sırtüstü
11 Yaş Türkiye Şampiyonu
12 Yaş Türkiye 5.si
-100m Serbest
11 Yaş Türkiye Şampiyonu
12 Yaş Türkiye 3.sü
-100m Kelebek
11 Yaş Türkiye Şampiyonu
12 Yaş Türkiye 3.sü
-100m Karışık
11 Yaş Türkiye Şampiyonu
12 Yaş Türkiye 2.si
-400m Serbest
11 Yaş Türkiye Şampiyonu
12 Yaş Türkiye 6.sı
- 4x50m Karışık Bayrak Türkiye Şampiyonu
- 4x50m Serbest Bayrak Türkiye Şampiyonu

*Ahmet Can YILMAZ
-100m Kurbağalama
-12 Yaş Türkiye 3.sü

*Kezban TÜTÜNCÜ
*100 Kurbağalama
12 Yaş Türkiye 6.sı
4x50m Karışık Bayrak Türkiye Şampiyonu
4x50m Serbest Bayrak Türkiye Şampiyonu

*Berfu ÖZKÖK
4x50m Karışık Bayrak Türkiye Şampiyonu

*Ayşe Ceren GÖKÇEBAY
-100m Karışık
12 Yaş Türkiye 5.si
4x50m Serbest Bayrak Türkiye Şampiyonu




































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