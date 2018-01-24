ISPARTA'NIN YENİ KOZMETİK ADRESİ COSSTA

ISPARTA'NIN KOZMETİK İSTASYONU AÇILDI
Ulusal kozmetik markası Cossta Isparta Şubesi
yüzde 50 indirim fırsatıyla açıldı.
Tüm kozmetik,makyaj,kişisel bakım.deodorant ve parfüm ürünlerinin bulunduğu Cossta güzelliğinize güzellik katacak bakımlı olmanızı sağlayacak birçok seçenek sunuyor.AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİM!
Açılışa özel diadermine ve ithal parfüm ürünlerinde yüzde 50 indirim
var kaçırmayın! Ayrıca dünyaca ünlü kozmetik ürünleri olan Loreal, Maybelline,Alix Avien,Pretty,Golden Rose,Flormar,Pastel,Nivea,Garnier,Neutrogena,Sabamed gibi çok sayıda markalar bu şubede satılıyor.Adres:
Pirimehmet mahallesi 101. cadde No:37/1 ISPARTA (Mimar Sinan caddesi)