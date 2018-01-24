ISPARTA'NIN YENİ KOZMETİK ADRESİ COSSTA

Ulusal kozmetik markasıyüzde 50 indirim fırsatıyla açıldı.Tüm kozmetik,makyaj,kişisel bakım.deodorant ve parfüm ürünlerinin bulunduğu Cossta güzelliğinize güzellik katacak bakımlı olmanızı sağlayacak birçok seçenek sunuyor.Açılışa özel diadermine ve ithal parfüm ürünlerindevar kaçırmayın! Ayrıca dünyaca ünlü kozmetik ürünleri olan Loreal, Maybelline,Alix Avien,Pretty,Golden Rose,Flormar,Pastel,Nivea,Garnier,Neutrogena,Sabamed gibi çok sayıda markalar bu şubede satılıyor.Pirimehmet mahallesi 101. cadde No:37/1 ISPARTA