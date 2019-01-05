Uluborlu’da Belediye Başkanı Mehmet Ünverdi’nin büyük gayretleriyle korunan tarihi eserler, fotoğraf sanatçılarının ve ressamların da ilgisini çekiyor.Kültürel niteliği olan doğa manzaraları, doğa ve insan emeğinin ortak çalışması sonucu ortaya çıkıyor. Bunlar, toplumların gelişimini ve yerleşim yerlerini zamanlar ötesine taşımakta. O toplumun fiziksel olarak ayakta kalmış yapısını, doğal çevresini; sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerden resimleyen, günümüze o toplum hakkında bilgi veren alanlar . Uluborlu ilçesi tarihi ve doğasıyla sanatçılara ilham veriyor. Fotoğraf sanatçıları ve ressamlar Uluborlu’nun güzelliklerini sanata dönüştürüyor. Kimisi o güzellikleri fotoğraflıyor. Kimisi de özel çizimlerle harikalar ortaya çıkarıyor. Tabi bunda Belediye Başkanı Mehmet Ünverdi’nin yaptığı çalışmaların önemi büyük. Kültürüne insanına tarihine sahip çıkan Ünverdi’nin gayretleri sayesinde Uluborlu o doğal haliyle sanatçılara ilham veriyor.