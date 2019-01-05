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Isparta'nın Uluborlu ilçesi güzellikleriyle ilham veriyor

Isparta'nın Uluborlu ilçesi güzellikleriyle ilham veriyor
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ULUBORLU TARİH VE DOĞASIYLA SANATÇILARA İLHAM VERİYOR

Uluborlu’da Belediye Başkanı Mehmet Ünverdi’nin büyük gayretleriyle korunan tarihi eserler, fotoğraf  sanatçılarının ve ressamların da ilgisini çekiyor.    

Kültürel niteliği olan doğa manzaraları, doğa ve insan emeğinin ortak çalışması sonucu ortaya çıkıyor. Bunlar, toplumların gelişimini ve yerleşim yerlerini zamanlar ötesine taşımakta. O toplumun fiziksel olarak ayakta kalmış yapısını, doğal çevresini; sosyal, ekonomik ve kültürel yönlerden resimleyen, günümüze o toplum hakkında bilgi veren alanlar . Uluborlu ilçesi tarihi ve doğasıyla  sanatçılara ilham veriyor. Fotoğraf sanatçıları ve ressamlar Uluborlu’nun güzelliklerini sanata dönüştürüyor. Kimisi o güzellikleri fotoğraflıyor. Kimisi de özel çizimlerle harikalar ortaya çıkarıyor.  Tabi bunda Belediye Başkanı Mehmet Ünverdi’nin yaptığı çalışmaların önemi büyük. Kültürüne insanına tarihine  sahip çıkan Ünverdi’nin gayretleri sayesinde Uluborlu o doğal haliyle sanatçılara ilham veriyor.  

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