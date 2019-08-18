PINAR PAZARI BU HAFTA ÇOK KALABALIKTI.

BELEDİYE BAŞKANIMIZ VELİ GÖK PINAR PAZARINI ZİYARET ETTİ.

İNCİR VE KARPUZ DAĞITAN BAŞKAN GÖK HALKIN SEVGİSİ İLE KARŞILAŞTI

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK bugün Tarihi Yöresel Pınar Pazarını ziyaret etti. Esnaflarla ve Halkla beraber olan Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK incir ve karpuz tezgahlarından satın aldığı ürünleri halka dağıttı. Eğirdir'li vatandaşlar Başkan Veli GÖK'ü karşılarında görünce mutluluklarını şu sözlerle ifade ettiler, 'Belediyenin varlığını sizinle hissettik, hizmetlerinizden ve çalışmalarınızdan çok memnunuz, teşekkür ederiz. Sayenizde bu yıl sineksiz bir ortamda evlerimizde ve balkonlarımızda rahatlıkla oturabiliyoruz, yollarımız sayenizde asfaltlandı, çok teşekkür ederiz' dediler.Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ü Pınar Pazarında gören vatandaşlar sohbet etti bu anları cep telefonları ile ölümsüzleştirdiler.