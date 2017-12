ISPARTA'NIN TARİHİ KÜLTÜR DEĞERLERİ ARTIYOR!

Isparta Belediyesi tarafından Gökçay Kavşağında bulunan Etnografya Müzesinin devamı olarak 400 metre uzunluğuna sahip olacak Ergenekon Müzesinin inşaat çalışmaları devam ediyor. Depreme dayanıklı olarak inşa edilen müzenin fore kazıklarının çakımı sürüyor.Ergenekon Müzesi inşaat alanında incelemelerde bulunan Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, inşaatta derinliği 20 metreyi aşan 130’un üzerinde fore kazık çakım işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Başkan Günaydın, “Alanda geçmişte taşlı dolgular yapılmış, bundan dolayı da fore kazık çalışması esnasında iş makinelerimizin uçlarında kırılmalar meydana geliyor. Fore kazıkların üzerine, radye temeller atılacak ve irtifaları farklı, genelde iki katlı müze çalışması var. Mimari açıdan değişik, formu Türk Mimarisinin ileri çağdaşlığını ortaya atıyor. Bu çalışma Isparta’ya has bir çalışma, bir benzeri olmayan proje. Bunu bir dere üzerine inşa ediyoruz. Bu fore kazık çalışması yapılar için önemlidir. Isparta’da yeterince tarihi eser, kalıcı yapılar yoktur. Bunun nedeni de sel, deprem gibi doğal afetlerdir. Biz de bunlara karşı önlem alıyoruz. Bu eserlerin de gelecek nesillerimize hizmet etmesini, kalıcı olmasını istiyoruz. Bu açıdan titiz çalışıyoruz. Isparta’mıza bu 400 metre uzunluğunda özel Isparta’mıza tarih, kültür, kıymet değeri katacak bir çalışma olacak. Her biri şehrimize değer katacak eserler olacak. İnşallah gelecekte Isparta şehri bu konularla gelişen, aranan, gelinen, görünmek istenen bir kent olacağını düşünüyorum. Bunu önemli buluyoruz, şehrimize ve geleceğimize bu çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Ergenekon Müzesi zigzaglı, kırma sistemle odalar şeklinde çayın her iki tarafında yer alacak. Yeni yapılacak müze Türk mimarisinin hem çağdaş geleceği, hem de geçmişini yansıtacak. Müzede bin ton ağırlığında mermere işlenen Ergenekon destanı, Ahşap Sanat Merkezinde işlenen dünyaca ünlü ressamlara ait 3 boyutlu tablolar, Orta Asya’dan, Anadolu’ya kadar gelen Türk kıyafetlerinin mermerden işlenmiş heykelleri, ISMEK bünyesinde üretilen ve Anadolu motiflerini üzerinde barındıran ipek iplikten, ipek kumaş üzerine bayanlar tarafından işlenen değerli eserlerin yanı sıra Cumhuriyet öncesi 550 yıllık Isparta tarihi de müzede yer alacak.