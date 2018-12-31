Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Projesi, Türkiye'nin yıldız adaylarını buluşturmaya devam ediyor. Basketbolun yıldızları, Isparta'da düzenlenen grup müsabakalarında ter döktü.28 Aralık 2018 Cuma günü Işıkkent Spor Salonu ve 6 Mart Spor Salonunda başlayan müsabakalarda erkeklerde Antalya, Adana, Osmaniye, Karaman, Hatay, Burdur, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, kızlarda Mersin, Antalya, Osmaniye, Burdur, Adana, Isparta, Kahramanmaraş, Hatay il takımları mücadele etti.Isparta ev sahipliğinde 204 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen grup müsabakaları çekişmeli geçti. Grup müsabakaları 30 Aralık 2018 Pazar günü oynanan karşılaşmalarla sona erdi.Müsabakaların sonunda erkekler A grubunda Antalya, Adana, B grubunda Karaman, Hatay, C grubunda Isparta, Mersin çeyrek finale yükseldi. Kızlar A grubunda Mersin, Antalya, Osmaniye, B grubunda Adana, Isparta, Kahramanmaraş il takımları çeyrek final vizesi aldı.ANALİG Çeyrek Final Müsabakaları 08-10 Şubat 2019 tarihleri arasında Niğde’de gerçekleştirilecek.Dereceye giren il takımlarına madalya ve katılım belgeleri ödül töreniyle takdim edildi. Müsabakaları yakından takip eden Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Basketbol Grup müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çeyrek finale yükselen il takımlarına başarılar diledi.SONUÇLAR İÇİN