“Isparta'nın Kültürel Turizm Beldesi İslamköy Çalıştayı ve Proje Sergisi” Yoğun İlgi Gördü

SDÜ HABER BÜLTENİÜniversitemiz Mimarlık Fakültesince düzenlenen “Isparta'nın Kültürel Turizm Beldesi İslamköy Çalıştayı ve Proje Sergisi” İl Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi.“Her şeyin özünde bir fikir vardır” düşüncesi ile yola çıktıklarını belirten Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atila Gül İslamköy’ün sahip olduğu kültürel değerlerin, evrensel ve yöresel ölçekte korunması ve tanıtılmasının gerektiğini söyledi. Proje ile İslamköy’ü gelecekte Isparta’nın önemli kültür turizm merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Gül, İslamköy’ün mevcut kültürel değerlerini; “politika ve siyasi değer”, “müzeler ve anıtlar”, “geleneksel sivil mimari konutlar”, “tarihi değerler”, “arkeolojik değerler”, “dinsel ve etnik değerler”, “gastronomi değerler”, “tarımsal ürünler” ve “mekânsal alanlar” şeklinde sıraladı.SDÜ Mimarlık Fakültesi Peyzaj, Şehir ve Bölge Planlama ile Mimarlık bölümünden akademisyenlerin yer aldığı projede, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve İslamköy’den temsilcilerin de bulunduğunu belirten Prof. Dr. Atila Gül, tüm ekibe teşekkür etti.Çalıştayda söz alan İslamköy Muhtarı Hüseyin Duran ise projeye emek veren tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.İslamköylü olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek sözlerine başlayan İş Adamı Metin Çelik de Mimarlık Fakültesince yürütülen çalışmanın hem Isparta hem de İslamköy için büyük önem taşıdığını vurguladı. İslamköy’ün her zaman önemli bir yer olduğunu belirten Çelik, “Süleyman Demirel’den önce de medrese ve külliyelerle ilgili yoğun çalışmalar yürütülürdü. Demirel ile birlikte daha da gelişti. Süleyman Demirel bir dahi idi. Şevket Demirel’in de İslamköy’e çok önemli hizmetleri oldu. İkisini de rahmetle anıyorum.” diye konuştu.Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Abdullah Borca ise medeniyetimizi yaşatmamız gerektiğini anlatan projeyi hayata geçiren ekibi tebrik ederek Isparta’nın çok güzel değerleri olduğunu ifade etti.Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü de Isparta’nın tüm özelliklerini bildiğini ve bu projenin bir başlangıç olduğuna işaret ederek TKDK hakkında bilgi verdi.Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk, belediye olarak bu tür projelerin içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarının altını çizdi. Şanlıtürk, kültürel varlıkların gelecek nesillere aktarılması, insanların bu konuda bilinçlendirilmesi açısından önemli bir projeyi hayata geçiren SDÜ’yü tebrik ettiğini söyledi.Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ise “9. Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel, İslamköy’de doğup büyüdü. Daha sonra ülkesine, vatanına çok büyük hizmet verdi. Demirel, cumhuriyetin yetiştirdiği bir devlet adamıdır, cumhuriyetin başarısıdır. Hoşgörü, saygı ve özgürlük ile ülkeyi yönetmiştir.” dedi. Dr. Kubalı, Isparta’nın değerlerinin, kültürünün, cumhuriyet açısından taşıdığı önemin gelecek nesillere aktarılmasını önemsediklerini ifade ederek sözlerini sonlandırdı.Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar sunumlarını yaptı. Daha sonra Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan'ın katılımıyla projenin sergi açılışı gerçekleşti.