MONTAJA BAŞLANDI

Deri OSB’nin Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan ve müteşebbis heyetine üye kurumlardan sağlanan 3.5 milyon TL’lik kaynakla geliştirdiği Koku Giderim Ünitesi Projesi’nde montaj başlandı.Isparta Belediyesi’nin yıllarca ihmal ettiği, ‘bizden değil’ gibi kısır bir söylemle ötelediği koku sorunu Deri İhtisas Karma OSB Yönetim Kurulu’nun gayretleri, başta TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç ve milletvekillerinin desteği, BAKA ve müteşebbis heyete üye kurumların da katkısıyla Deri OSB arıtmasından kaynaklanan ve tüm şehri etkisi altına alan koku tarih oluyor. Deri İhtisas ve Karma OSB Yönetim Kurulu’nun BAKA’dan sağlanan 1.5 milyon TL, müteşebbis heyete üye kurumlar ve esnaf katkısı ile oluşturduğu kaynakla geliştirdiği Koku Giderici Ünite Projesi’nde son aşamaya gelindi. İhaleyi kazanan firma montaja başladı. Deri OSB arıtmasının üzeri tamamen kapatılıyor, kapalı alanda kokuyu giderici bir sistem kuruluyor. Haziran ayında montaj tamamen tamamlandıktan sonra Deri OSB arıtmasından koku çıkışı sıfır noktasına kadar düşecek. Deri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Bıtrak, günümüz çevre kurallarına uygun olan, arıtmalarda olmazsa olmaz nitelikte olan koku giderici sistemin el birliği ile başarıldığını söyledi. Bıtrak, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç başta olmak üzere, milletvekillerine, BAKA Yönetim Kurulu’na, Deri OSB müteşebbis heyetine üye kurumlar İl Özel İdaresi, Isparta Belediyesi ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür etti.