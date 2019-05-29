Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü haber bülteni



JUDO'DAKİ GURURUMUZ ŞEVVAL GELİR

İzmir'de gerçekleştirilen Minikler Judo Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi gururlandıran başarı geldi.

Gelecek vaat eden sporcularımızdan Şevval Gelir, Minikler Türkiye Şampiyonası’nda 36 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Şampiyona katılan sporcularımız Abdüssamed Ay, Kaan Türk ve Nehir Tabur ise Türkiye dokuzuncusu oldular.

Başarının mimari sporcularımız Judo İl Temsilcimiz Gökmen Çelik, Antrenörümüz Gülşen Sönmez ile birlikte İl Müdürümüz Murat Gevrek'i ziyaret ettiler. İl Müdürümüz Murat Gevrek, Judo branşı da elde edilen başarıyı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.