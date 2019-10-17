2019 Yılı 4. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıda daha önceki toplantıda alınan kararlar ve hedeflenen istihdam rakamlarının değerlendirmesi yapıldı.Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Vali Seymenoğlu, 2019 yılı için konulan 7 Bin kişilik istihdam hedefinin bakanlık tarafından 9 Bin kişiye çıkarıldığını belirterek yılsonunda bu hedefin yakalanacağını kaydetti.Vali Seymenoğlu; “Bu kapsamda özel sektör temsilcilerimiz, özellikle engelli kadrosu konusunda açık bulunan kadrolara gerekli özeni göstersin. Bizler bir kişi bile olsa vatandaşlarımızı istihdama kazandırma gayretindeyiz. Bunu başardığımızda çok mutlu oluyoruz. İşsizlikle mücadele topyekûn yapılması gereken bir mücadele bu konuda tüm sektörlerden destek bekliyoruz.” dedi.Isparta iş gücü ve istihdam verilerini paylaşan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gürsel Öksüz ise kuruma kayıtlı aktif 22 Bin 740 kişinin iş aradığını söyleyerek işe ihtiyacı olanların İş-Kur’a mutlaka kayıt yaptırmalarını istedi.Toplantıda İl Ticaret Müdürü Mehmet Akif Ülger de dezavantajlı grupların kooperatif kurmalarına yardımcı olmak için hazırlanan “Sosyal Kooperatifçilik” konusunda yapılan çalışmalarla ilgili katılımcılara bir sunuş gerçekleştirdi.