Bitki Koruma Ürünü Bayileri Bilgilendirme Toplantıları Yapıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik"in tanıtımı amacıyla bitki koruma ürünü bayilerine yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.Bitki Koruma Ürünleri Bayilerine yeni yönetmeliğin tanıtımı ile ilgili İl merkezi ve İlçelerde faaliyet gösteren 105 adet Bitki Koruma Ürünü bayisi aralarında gruplandırılarak 4 grup halinde eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir.Bu kapsamda; Eğirdir ve Aksu ilçelerinde faaliyet gösteren bayiler Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü toplantı salonunda, Gelendost, Yalvaç ve Şarkikaraağaç ilçelerinde faaliyet gösteren bayiler Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda, Senirkent ve Uluborlu ilçelerinde faaliyet gösteren bayilerimize Senirkent İlçe Müdürlüğü toplantı salonunda, Merkez, Atabey, Gönen, Keçiborlu ve Yenişarbademli İlçelerinde faaliyet gösteren bayiler de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Şehit Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz toplantı salonunda bilgilendirme ve tanıtım yapılmıştır.Toplantıda bu yeni Yönetmelik hükümleri hakkında bilgiler verilerek konuyla ilgili bayilerin görüş ve önerileri alınmıştır.