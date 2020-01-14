HALTERCİLERİMİZ ZİRVEDE

MEDİNE SAİME BALABAN TÜRKİYE ŞAMPİYONU

ALİ GÜR TÜRKİYE İKİNCİSİ

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonası 10- 12 Ocak 2020 tarihleri arasında Aydın Didim’de yapıldı. İlimizi temsil eden sporcularımızdan Medine Saime Balaman 59 kilo sıkletinde Türkiye Şampiyonu, Ali Gür ise 60 kg sıkletinde Türkiye ikincisi oldu.40 ilden 361 sporcunun mücadele ettiği Okul Sporları Yıldız Halter Türkiye Şampiyonasında ilimizi gururlandıran başarı geldi. Sporcumuz Medine Saime Balaman 59 kilo sıkletinde Türkiye Şampiyonu oldu. 60 kg sıkletinde mücadele eden sporcumuz Ali Gür ise Türkiye ikincisi oldu.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, sporcularımız Medine Saime Balaman, Ali Gür ve sporcuları yetiştiren antrenörlerimiz Gamze Şen ve Ali Avcı’yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü