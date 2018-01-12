ISPARTA'NIN HARİKALARI MUHTEŞEM MANZARA

Isparta Aksu İlçemiz sınırları içinde Sorgun Yaylasında DSİ 18. Bölge Müdürlüğünce 1993-2001 Yılları arasında yapılarak bölge halkımızın hizmetine sunulan Aksu Sorgun Barajı.Sulama amaçlı yapılan barajdan Aksu Enerji aracılığıyla Eğirdir Gölüne de su verilmektedir. 24 m derinliğe sahip olan Sorgun Baraj Gölü Eğirdir Gölü’nün yedek deposu gibidir. Gölün bulunduğu alanın cezbedici bir tabii güzelliği vardır. Sorgun Barajı olta balıkçılığında önemlidir.